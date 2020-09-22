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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف عن تسريبات جديدة لمقطع فيديو ترويجي لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S20 FE 5G، والذي يركز بشكل رئيسي على مواصفات الكاميرة والبطارية في الهاتف، دون تفاصيل أكثر حول المعالجات أو تقنية 5G.
إستعرض مقطع الفيديو أبرز ما يميز الكاميرة في هاتف Galaxy S20 FE 5G في ميزة Space Zoom التي تدعم تكبير حتى 30مرة و دعم Single Take AI و أيضاً نمط التصوير الليلي Night Mode، كما يوجد مساحة إضافية لتخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو التي ستلتقطها بالهاتف.
كما سلط مقطع الفيديو الضوء على البطارية في هاتف Galaxy S20 FE 5G، التي ستبلغ سعتها 4500 مللي أمبير وستدعم الشحن السريع، ولكن لم يعطينا الفيديو تفاصيل أكثر من ذلك.
وفي الوقت نفسه، نشرevleaks بعض الحافظات الرسمية لهاتف Galaxy S20 FE (إصداري 4G و 5G). الأول مزود بمسند مدمج، يمكنه حمل الهاتف بزوايا مختلفة:
التالي هو S-View Flip Cover، الذي يحتوي على نافذة صغيرة للشاشة التي تعمل دائمًا لعرض المعلومات والإشعارات ذات الصلة. يمكنك أيضًا قبول المكالمات أو رفضها بتمرير سريع:
وأخيرًا، حافظة سيليكون:
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مقطع فيديو ترويجي لهاتف Galaxy S20 FE يوضح أبرز مميزات الكاميرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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