شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يسجل 2.5 مليون أمريكى للتصويت ويهدف إلى مساعدة 4 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، زار ما يقدر بنحو 39 مليون شخص مركزي معلومات التصويت على فيس بوك وانستجرام حتى الآن.

كما كشف الموقع، "أنه مع حوالي ستة أسابيع حتى يوم الانتخابات والاقتراب السريع للمواعيد النهائية للتسجيل في العديد من الولايات، فإننا نضع هذا الأسبوع القوة الكاملة لبرنامجنا وراء هذه الحملة لتمكين كل ناخب مؤهل لإسماع صوته في هذه الانتخابات.

أطلق فيس بوك أيضا مع نهاية الأسبوع الماضى، حملة لتوظيف موظفي الاقتراع لمساعدة مراكز انتخابات الموظفين التي تواجه نقصًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت أيضًا في تثبيت معلومات التصويت في الجزء العلوي من التطبيقات الثلاثة، مع روابط لمواقع التصويت الرسمية الحكومية ومنظمات التصويت غير الحزبية، وسيظل مركز الناخبين في صدارة القائمة حتى 25 سبتمبر.

وأعلن فيسبوك اليوم أن حملة وطنية بعنوان "المزيد من الأسئلة والمزيد من الإجابات" ستظهر على كل من انستجرام وفيس بوك، بهدف توجيه الأشخاص إلى مراكز معلومات التصويت الخاصة بهم، وللمساعدة في ضمان احتساب أصواتهم في هذه الانتخابات.

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قالت الشركة إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر حملة على كلا التطبيقين، وسيتم إبرازها في الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية على الصعيد الوطني.

كما يتم إطلاق ملصقات اليوم الوطني لتسجيل الناخبين الجديدة اليوم الثلاثاء، وسيتم إضافة المستخدمين الذين يقومون بتنزيلها إلى قصة خاصة "Register To Vote".

وفي صباح اليوم الثلاثاء، تطلق Facebook Watch عرضًا خاصًا مدته ساعة Vote-A-Thon 2020 مع مشاهير وشخصيات عامة تدعو الأمريكيين إلى الخروج من التصويت والاحتفال بـ "الأبطال المجهولين في عملية الانتخابات".

وستبدأ معلومات الأسبوع المقبل حول التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد في الظهور في خلاصات المستخدمين حيثما كانوا متاحين.