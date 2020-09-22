شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتحب الألعاب؟ اعرف يعنى إيه خدمة Xbox Game Pass Ultimate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد خدمة بث الألعاب Xbox Game Pass Ultimate واحدة من أبرز خدمات بث الألعاب لمستخدمي هواتف أندرويد وأجهزة ويندوز 10 ومنصات ألعاب Xbox، حيث تتيح للاعبين الوصول إلى أكثر من 100 لعبة بسعر رخيص للغاية، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه المنصة كما يلى:

خدمة Xbox Game Pass Ultimate

هي خدمة شهرية قائمة على نظام الاشتراك، تتيح الوصول إلى أكثر من 100 لعبة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، حيث يتم توفير هذه الألعاب من خلال البث عبر السحابة وليس التنزيلات، كما تتيح هذه الخدمة جميع ميزات خدمة ألعاب Xbox Game Pass القائمة على الاشتراك.

ويعتبر الاشتراك في الخدمة يعتبر الطريقة الوحيدة للحصول على ميزة بث الألعاب عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، التي كانت تُعرف فى السابق باسم Project xCloud، كذلك ففي نفس الوقت توفر خدمة Xbox Game Pass Ultimate أيضًا الوصول إلى Xbox Live Gold التي تتيح لك لعب الألعاب عبر الإنترنت بدون رسوم إضافية.

وتبلغ تكلفة الاشتراك في الخدمة 14.99 دولار في الشهر، وذلك نظرًا لأن الخدمة تجمع بين Xbox Game Pass وGame Pass لأجهزة ويندوز 10 واشتراك Xbox Live Gold.