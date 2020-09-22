شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب قد يتيح للمستخدمين إرسال صور تختفى بعد فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع قريبًا أن يطرح تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتس آب ميزة الرسائل منتهية الصلاحية، والتى تم تداول تلميحات حولها منذ شهور، والآن، كامتداد لذلك، يُزعم أن التطبيق سيطرح أيضًا ميزة "Expired Media" التي ستتضمن دعمًا لملفات الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF وما إلى ذلك، وفقًا للآثار التي وجدها WABetaInfo في أحدث إصدار تجريبي 2.20.201.1 من واتس آب.

ووفقًا للتقرير، سيختفي ملف الوسائط "صور أو فيديوهات" تلقائيًا من هاتف المستلم، بمجرد مغادرته الدردشة، ويوضح التقرير أنه نظرًا لأن الصورة ستختفي بعد مشاهدتها، فإنها لا تأتي مع مؤقت انتهاء صلاحية لضبطه من قبل المستخدمين مسبقًا، وسيتعين على المستخدمين أولاً تمكين الميزة التي ستؤدي إلى عرض زر جديد في نافذة الدردشة.

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وسيؤدي الضغط فوق هذا إلى إرسال ملف الوسائط مع انتهاء الصلاحية، وأيضًا، لن يتم استبدال الرسالة بالرسالة التي تراها عندما يقوم شخص ما بحذف رسالة بدلاً من ذلك ستختفي تمامًا من الدردشة، وذكر تقرير WABetaInfo أنه في الوقت الحالي لا توجد معلومات حول اكتشاف لقطة شاشة لوسائط منتهية الصلاحية.

يذكر أنه في أغسطس الماضى، ذكر WABetaInfo أنه بمجرد طرح هذه الميزة، سيتمكن المستخدمين من تشغيل أو إيقاف الرسائل منتهية الصلاحية للمحادثات الفردية، ولكن بالنسبة للمحادثات الجماعية، سيكون لدى المشرفين فقط ذلك الخيار، وعلاوة على ذلك، لن يؤثر تمكين ميزة الرسائل المنتهية الصلاحية على رسائل المستخدمين التي تم تبادلها سابقًا عند تعطيلها.

وهذا يعني أن جميع الرسائل السابقة ستظهر على الدردشة حتى إذا تم تمكين الميزة وسيتم تطبيقها فقط على الرسائل التي يتم تبادلها بعد تمكين الميزة.