“إنتل” تخفف حدة التوترات بين هواوي وإدارة ترامب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - نجحت شركة إنتل عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكي في التخفيف من حدة التوترات التجارية بين شركة هواوي الصينية وإدارة ترامب الأمريكية، بعدما استطاعت أن تنتزع ترخيصا من السلطات الأمريكية بتوريد منتجات إلى العملاق الصيني.

وقال متحدث باسم شركة إنتل، الثلاثاء، إن شركته حصلت على تراخيص من السلطات الأمريكية لمواصلة توريد منتجات معينة لـ”هواوي تكنولوجيز”.

ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لأدنى مستوياتها في عقود، حثت واشنطن حكومات في أنحاء العالم على وقف التعامل مع هواوي قائلة إن عملاق الاتصالات الصيني ينقل بيانات للحكومة الصينية للتجسس.

واعتبارا من 15 أيلول، حظرت قيود جديدة على الشركات الأمريكية تقديم خدمات أو منتجات لهواوي.

وهذا الأسبوع، نشرت تشاينا سيكيوريتيز جورنال المدعومة من الصين أن إنتل تلقت تصريحا بالتوريد لهواوي.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات الصينية إنها طلبت تصريحا لمواصلة خدمة هواوي. وتستخدم الشركة معدات منشأها الولايات المتحدة لتصنيع رقائق لهواوي وشركات أخرى.

وتنفي هواوي التي أسسها في عام 1987 مهندس كان يخدم بالجيش الصيني، أنها تتجسس لصالح بكين وتقول إن الولايات المتحدة تحاول تشويه سمعتها لتفوقها على الشركات الغربية في تكنولوجيا الجيل الخامس.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة إنتل الأمريكية 248.16 مليار دولار، بحسب آخر إفصاح في يوليو/تموز الماضي، وسط خسائر متتالية لعملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكي بسبب فيروس كورونا والتوترات التجارية.

Advertisements

أجهزة لاب توب بدعم “إنتل”

وكانت شركة هواوي أعلنت بنهاية أغسطس/آب الماضي عن طرح سلسلة جديدة من أجهزة اللاب توب من فئة الأعمال بدعم من شركة إنتل وبتقنيات وإمكانيات هائلة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سلسلة MateBook B الجديدة تضم ثلاثة موديلات مزودة بمعالجات إنتل الأمريكية Comet Lake؛ حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين معالج Core i5-10210U أو معالج Core i7-10510U.

يأتي اللاب توب هواوي MateBook B5-420 الفاخر بشاشة قياس 14 بوصة وبدقة وضوح 2160 x 1440 بيكسل وبنسبة باعية 3:2 وتبلغ درجة سطوع الشاشة 300 نيت، وتروج الشركة الصينية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100% ونطاق الألوان NTSC بنسبة 72%.

وعلى العكس من الموديلات منخفضة التكلفة يمكن للمستخدم تزويد اللاب توب MateBook B5-420 الفاخر ببطاقة الرسوميات نفيديا GeForce MX350، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي LPDDR3-2133-RAM بسعة 8 حتى 16 جيجابايت وذاكرة SSD بسعة تخزينية تبلغ 512 جيجابايت، وتبلغ سعة البطارية 56 وات/ساعة.

ويختلف الموديلان الأقل تكلفة، وهما MateBook B3-410 وMateBook B3-510، في حجم الشاشة 14 أو 15 بوصة بشكل أساسي، وتعمل الشاشة في الموديلين بدقة 1920 x 1080 بيكسل، وتبلغ درجة السطوع 250 نيت مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 45%.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR3 بسعة 8 جيجابايت فقط، ويتضمن الموديل 15 بوصة ذاكرة SSD بسعة 256 جيجابايت، بحسب “العين الاخبارية”.