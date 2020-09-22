تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف REALME X7 LITE في قاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي رصدت في قاعدة بيانات TENAA عن هاتف REALME X7 LITE، حيث إستعرضت التسريبات صور هذا الإصدار وبعض المواصفات التي ينطلق بها قريباً للأسواق.

رصد اثنان من هواتف Realme خلال الأسبوع الماضي في قاعدة بيانات بنماذج رقم RMX2173، وRMX2117، واليوم تم تحديث الصفحة الخاصة بنموذج RMX2173 بصور تصميم هذا الإصدار وبعض المواصفات.

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وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذي يأتي بنموذج رقم RMX2173 هو إصدار أخر يأتي بعد هاتف Realme X7 الذي أعلن عنه مؤخراً والذي يأتي بنموذج رقم RMX2176، كما أكدت صفحة Realme RMX2173 على أن هذا الإصدار يأتي في فئة الهواتف منخفضة التكلفة.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيعرف بهاتف Realme X7 Youth أو Realme X7 Lite، من جانب أخر يضم نموذج هاتف Realme RMX2173 كاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً تتوافق المواصفات الأخرى في هاتف Realme RMX2173 مع مواصفات Realme X7، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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