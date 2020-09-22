تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق أصغر إصدار من هواتف الأيفون المرتقبة بعنوان iPhone 12 mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق الجيل الجديد من هواتف الأيفون في حدث يعقد في أكتوبر، واليوم أكدت تسريبات جديدة على أن الإصدار الأصغر من سلسلة iPhone 12 سينطلق رسمياً بعنوان iPhone 12 mini.

تقدم شركة ابل أصغر إصداراتها هذا العام من سلسلة هواتف iPhone 12 بحجم 5.4 إنش في الشاشة، وهو الإصدار الذي تشير التسريبات اليوم إلى أنه سينطلق بعنوان iPhone 12 mini خلال الفترة القادمة، كما أشار مصدر التسريبات إلى أن إصدار ابل الذي عرف حتى الآن بعنوان iPhone 12 Max سينطلق رسمياً بعنوان iPhone 12.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن أن تقدم ابل عدد 4 من الإصدارات من سلسلة iPhone 12 هذا العام، لذا من المتوقع أن يأتي أحد هذه الإصدارات بعنوان جديد من ابل للأسواق.

Advertisements

ولقد إستخدمت ابل علامة mini التجارية في بعض إصداراتها من أجهزة الآيباد، وأيضاً أجهزة Mac، واليوم تنتقل وفقاً لأحدث التسريبات بهذه التسمية لهواتف الأيفون، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بعنوان Pro وهو الإصدار المميز بحجم 6.1 إنش، و Pro Max وهو الإصدار المميز بحجم 6.7 إنش.

يذكر أن ابل تقدم سلسلة iPhone 12 هذا العام بميزة دعم الإتصل بشبكات 5G، مع رقاقة ابل الجديدة بدقة تصنيع 5 نانومتر A14، كما تأتي إصدارات هذا العام بشاشة OLED ومعدل تحديث 60Hz، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف iPhone 12 التي تنطلق رسمياً خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





