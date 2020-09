تسريب أسعار الهاتف OnePlus 8T، وهي لن تُعجبك على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة OnePlus رسميًا اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus 8T في اليوم 14 من شهر أكتوبر المقبل، تمامًا كما أشارت الشائعات السابقة. العديد من المصادر إدعت حتى الآن أنه لن يتم إطلاق الهاتف OnePlus 8T Pro هذا العام، وهذا ما يعني بأن شركة OnePlus ستكتنفي بإطلاق الهاتف OnePlus 8T، ولذلك فأنت على الأرجح قد تكون مهتمًا بمعرفة كم سيُكلف هذا الهاتف.

كل ما يمكننا قوله هو أن شركة OnePlus فعلتها مرة أخرى. على الأقل وفقا لأحد المسربين على شبكة تويتر، فهذا الأخير ذكر أن الهاتف OnePlus 8T سيكون أغلى بنحو 100 دولار أمريكي مقارنة مع الهاتف OnePlus 8 الحالي عندما يتم إطلاقه.

ووفقا للتسريب الجديد، فيبدو أنك ستحتاج إلى دفع 799 دولار أمريكي للحصول على نسخة 8GB/128GB من الهاتف OnePlus 8T، أو نحو 899 دولار أمريكي للحصول على نسخة 12GB/256GB مع العلم بأن هذه هي الخيارات الوحيدة التي ستكون متاحة أمامك. وعلى سبيل المقارنة، فقد تم إطلاق الهاتف OnePlus 8 مقابل 699 دولار أمريكي للنسخة الأساسية مما يكشف لنا بوضوح ما قلناه سابقًا بشأن إرتفاع تكلفة الهاتف OnePlus 8T بنحو 100 دولار أمريكي.

وفي حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يأتي الهاتف OnePlus 8T مع شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع نفس المعالج Snapdragon 865 المستخدم في الهاتف OnePlus 8، على الرغم من أن هذا لا يتماشى مع بعض الشائعات السابقة التي ذكرت أن الهاتف OnePlus 8T سيصل في الواقع مع المعالج +Snapdragon 865.

بغض النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف OnePlus 8T سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن ذلك، فقد قيل أيضًا أن الهاتف OnePlus 8T سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 11 وبواجهة OxygenOS 11.

You guys choose it, I will do it. So here's my "ExClUsIvE" OnePlus 8T leak in Europe:

8/128: 799€

12/256: 899€

Even though I still have some doubts but if we look at the 7T 8/128 last year was 100€ cheaper than the 7 Pro 8/128, this price leak makes some sense. Also my... https://t.co/inVnykOSin