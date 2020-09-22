الإعلان رسميًا عن الهاتف Poco X3 مع شاشة 120Hz وبطارية ضخمة بسعة 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi عن الهاتف Poco X3 NFC في وقت سابق من هذا الشهر، واليوم قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن نفس الهاتف للسوق الهندي من دون رقاقة NFC ومع بطارية أكبر.

الهاتف Poco X3 NFC الحالي يضم بطارية بسعة 5160mAh، بينما يأتي الهاتف Poco X3 الجديد مع بطارية ضخمة بسعة 6000mAh، ولكن على غرار الهاتف Poco X3 NFC، فالهاتف Poco X3 الجديد يدعم بدوره الشحن السريع بقوة 33W. وبغض النظر عن هذه الإختلافات، فقد ظلت بقية المواصفات على حالها من دون تغيير.

للتذكير، جاء الهاتف Poco X3 NFC مع المعالج الثماني النوى Snapdragon 732G مما يجعله أول هاتف ذكي في العالم يستخدم هذا المعالج الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم في الأونة الأخيرة فقط، وهو المعالج الذي تصفه العلامة التجارية Poco على أنه واحد من أفضل المعالجات في تشكيلة Snapdragon 700 Series.

بغض النظر عن المعالج، جاء الهاتف Poco X3 NFC كذلك مع شاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 120Hz، وتضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي مع مستشعر بدقة 20 ميغابكسل وعدسة بفتحة 2.2.

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وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف Poco X3 NFC يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذه الكاميرا تأتي مع مجموعة من الميزات مثل Skyscaping 3.0 و Night Mode و ShootSteady video.

بصرف النظر عن الكاميرات، الهاتف Poco X3 NFC يضم كذلك بطارية بسعة 5160mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W علمًا أن الهاتف يأتي مع شاحن 33W في العلبة، ويضم كذلك مستشعر البصمة في الجانب، فضلا عن نظام تبريد تُطلق عليه الشركة إسم LiquidCool Technology 1.0 Plus ويشمل أنبوب لتبديد الحرارة. وبالإضافة إلى ذلك، هذا الهاتف يأتي كذلك مع شهادة IP53 مما يعني أنه مقاوم للقطرات المائية والغبار.

سيتم عرض الهاتف Poco X3 للبيع في الهند إبتداءً من 29 سبتمبر مقابل ما يُعادل 230 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، ومقابل ما يُعادل 250 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، ومُقابل ما يُعادل 270 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB علمًا أنه سيكون متوفرًا بألوان تشمل الأسود والأزرق. وللآسف، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الهاتف سيشق طريقه للأسواق العالمية ومتى قد يحدث ذلك.