إنستاجرام مُتهمة بالتجسس عليك من خلال الكاميرا في دعوى قضائية جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - منصات التواصل الإجتماعية مثل الفيسبوك وإنستاجرام لديها طريقة مخيفة وخارقة لعرض الإعلانات على المنتجات التي تتحدث عنها لأصدقائك، لدرجة أن البعض قد طرح نظريات بأن هذه الشركات تتجسس بالفعل على المستخدمين من خلال كاميراتهم وميكروفوناتهم.

الآن تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد إنستاجرام تم فيها إتهامها بالتجسس على المستخدمين، ووفقا لـ Brittany Conditi، الشخص الذي رفع الدعوى القضائية، فإن الشركة تستخدم كاميرا هاتفك للتجسس عليك ولجمع ” بيانات مربحة وقيمة عن مستخدميها “، وهي البيانات التي ليس لدى الشركة الحق في الوصول إليها.

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يأتي هذا في أعقاب تقرير سابق ورد أن إنستاجرام كانت تصل إلى كاميرا iPhone حتى عندما يكون التطبيق غير مُستخدم. أنكرت الفيسبوك تلك الإتهامات، وبدلاً من ذلك ألقت اللوم على خطأ في التطبيق يقوم بتشغيل تطبيق الكاميرا في الخلفية.

تشير الدعوى القضائية إلى أنه من خلال ” الحصول على بيانات شخصية خاصة وقيمة للغاية عن مستخدميها، بما في ذلك خصوصية منازلهم “، تستطيع الفيسبوك وإنستاجرام جمع ” رؤى وأبحاث سوقية قيمة “. رفضت الفيسبوك التعليق على الدعوى القضائية، على الرغم من أن الشركة ليس لديها سجل جيد عندما يتعلق الأمر بخصوصية المستخدمين، فهذا بالتأكيد لا يبدو جيدًا بالنسبة لها.