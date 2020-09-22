لمستخدمي آيفون إليكم بشرى سارّة من غوغل!

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد سيمكن من خلاله جعل تطبيق "جيميل" البريد الإلكتروني الافتراضي على هاتفهم "آيفون". ويتيح تحديث "آي أو إس 14" إمكانية تعيين تطبيقاتهم الافتراضية للبريد الإلكتروني ولتصفح الويب.



وقامت شركة "غوغل" بتحديث إصدار "كروم" على نظام تشغيل "آي أو إس"، حتى يتمكن أولئك من تثبيت المتصفح ليصبح افتراضيا، ونفس الأمر مع "جيميل". وقامت شركة "غوغل" بتحديث إصدار "كروم" على نظام تشغيل "آي أو إس"، حتى يتمكن أولئك من تثبيت المتصفح ليصبح افتراضيا، ونفس الأمر مع "جيميل".

ويمكنك جعل تطبيق "جيميل" افتراضيا عن طريق اتباع الخطوات التالية:



- زيارة صفحة الإعدادات على جهازي "آيفون" و"آيباد". - زيارة صفحة الإعدادات على جهازي "آيفون" و"آيباد". - تحديد تطبيق "جيميل". - انقر فوق التطبيق الافتراضي، وتحويل جيميل إلى تطبيق افتراضي. ونفس الأمر يمكن تطبيقه على متصفح "كروم".

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