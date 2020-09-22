الى عشاق الايفون.. مفاجأة من آبل

كشفت تقارير صحفية عن المفاجأة المرتقبة، التي تجهزها شركة "آبل" الأمريكية لكل عشاق هاتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شركة آبل تجهز لإطلاق هاتف آيفون 12 ميني، الذي سيكون الأصغر ضمن هواتفها على الإطلاق.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل "آبل" أن هاتف "آيفون 12 ميني" الجديد سيكون ذا شاشة بقياس 5.4 بوصة.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف "آيفون 12" المرتقب إطلاقها خلال شهر تشرين الأول المقبل.

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وستأتي قائمة هواتف "آيفون" المرتقبة على النحو التالي: "آيفون 12"، و"آيفون 12 ميني"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو ماكس".

أما بالنسبة لقياس الهواتف الثلاثة المتبقية، فسيتراوح بين 6.1 و6.7 بوصة.

وستدعم هواتف "آيفون" الجديدة كلها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وبشرائح جديد ستقدم أداء أفضل للبطاريات.

وستأتي شاشات هواتف "آيفون" الجديدة من نوع "أوليد" بمعدل تحديث 60 هرتز، وبثقوب أصغر للكاميرا الأمامية والمستشعرات لمنح مساحة أكبر للشاشة.