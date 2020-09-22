شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تطعن على حكم منع حظر WeChat من متاجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستطعن ​​في أمر صدر يوم الأحد عن قاضٍ أمريكي حظر أمر الوزارة الذي يطالب آبل وجوجل بإزالة تطبيق WeChat من متاجر التطبيقات الأمريكية، حيث أصدر قاضي الصلح الأمريكي لوريل بيلر في سان فرانسيسكو أمرًا قضائيًا أوليًا منع أمر الإدارة، والذي كان من شأنه أيضًا منع المعاملات الأمريكية الأخرى مع WeChat التابعة لشركة Tencent Holding، مما قد يجعل التطبيق غير قابل للاستخدام في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة إن "حظر المعاملات المحددة ضروري لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وتتوقع الوزارة أن تسعى قريبًا للحصول على إعفاء من هذا الأمر"، وقال بيلر إن مستخدمي WeChat الذين رفعوا دعوى قضائية "أظهروا أسئلة جدية تتعلق بمزايا مطالبة التعديل الأول".

يذكر أنه يوم الجمعة، أصدرت وزارة التجارة أمرًا يشير إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي لحظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية بحلول الساعة 11:59 مساءً، وكانت وزارة العدل قد حثت بيلر على عدم عرقلة هذا الإجراء، قائلة إنه "سيحبط ويحل محل قرار الرئيس بشأن أفضل السبل لمواجهة التهديدات للأمن القومي".

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ورفضت تينسنت التعليق على طلب بيلر، وقالت شركات التحليلات Apptopia في أوائل أغسطس إن WeChat لديها في المتوسط ​​19 مليون مستخدم نشط يوميًا في الولايات المتحدة، فهو شائع بين الطلاب الصينيين والأمريكيين الذين يعيشون في الصين وبعض الأمريكيين الذين لديهم علاقات شخصية أو علاقات تجارية في الصين.

وقد كتب بيلر: "من المؤكد أن مصلحة الأمن القومي الشاملة للحكومة مهمة، ولكن في هذا السجل - بينما أثبتت الحكومة أن أنشطة الصين تثير مخاوف أمنية وطنية مهمة - لم تقدم سوى القليل من الأدلة على أن حظرها الفعال لتطبيق WeChat لجميع مستخدمي الولايات المتحدة يعالج تلك المخاوف ".

ويعد WeChat هو تطبيق محمول شامل يجمع بين خدمات مشابهة لـ فيس بوك وواتس آب وانستجرام وVenmo، ويعد التطبيق جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للكثيرين في الصين ويضم أكثر من مليار مستخدم.