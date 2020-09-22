شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بكين قد لا توافق على صفقة "تيك توك" مع "أوراكل".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من غير المرجح أن توافق بكين على صفقة "غير عادلة" لشركتى Oracle Corp وWalmart Inc أبرماها مع ByteDance بشأن مستقبل تطبيق بث الفيديو TikTok، حسبما ذكرت صحيفة Global Times المدعومة من الدولة في افتتاحية.

وقالت الشركات الأمريكية الكبرى إنها ستشتري شركة جديدة مملوكة للولايات المتحدة، وهي TikTok Global، والتى تضم مجلس إدارة يتألف بشكل أساسي من الأمريكيين، حيث تعمل الأطراف على تهدئة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كانت تخطط لحظر TikTok في الولايات المتحدة لأسباب أمنية.

وفي المقابل، قالت ByteDance إن TikTok Global ستكون شركة تابعة لها في الولايات المتحدة بنسبة ملكية 80٪، وقالت النسخة الإنجليزية من الافتتاحية التي نُشرت في وقت متأخر من أمس الاثنين والتي نُشرت أيضًا في الصحيفة الصينية: "من الواضح أن هذه المقالات (المصطلحات) تُظهر على نطاق واسع أسلوب التنمر في واشنطن ومنطقها. إنها تضر بالأمن القومي للصين ومصالحها وكرامتها".

وجاء في الافتتاحية مرددةً تغريدات في نفس المساء نشرتها الصحيفة: "من المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة، كانت الصفقة غير عادلة، إنها تلبي المطالب غير المعقولة لواشنطن، ومن الصعب علينا تصديق أن بكين ستوافق على مثل هذا الاتفاق"، فيما تعد جلوبال تايمز هي صحيفة شعبية تنشرها صحيفة الشعب اليومية، الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، لكنها لا تتحدث نيابة عن الحزب والحكومة على عكس الصحيفة الأم.

وقد امتنعت الحكومة الصينية إلى حد كبير عن التعليق مباشرة على تفاصيل الصفقة، على الرغم من أن وزارة خارجيتها قالت مرارًا إن الولايات المتحدة يجب أن توفر بيئة عادلة وغير تمييزية للشركات الأجنبية، وقالت بايت دانس إن الصفقة تتطلب موافقة الجهات التنظيمية في كل من بكين وواشنطن.

وقد قامت وزارة التجارة الصينية في أواخر أغسطس بمراجعة قائمة مراقبة تصدير التكنولوجيا التي قال الخبراء إنها ستمنحها إشرافًا تنظيميًا على أي صفقة تيك توك، ولم ترد بايت دانس ووزارة التجارة على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

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الاعتراضات الرئيسية

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت ByteDance وOracle وWalmart إنهم توصلوا إلى اتفاق يلبي دعوة ترامب لبيع TikTok لشركة أمريكية أو إغلاقها في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فقد صاغ الطرفان الاتفاق بشكل مختلف في البيانات العامة.

ففي حين قالت ByteDance إنها ستمتلك TikTok Global، قالت Oracle وWalmart معًا إن ملكية ByteDance ستوزع على مستثمريها - وكثير منهم في الولايات المتحدة - وأن ByteDance نفسها لن يكون لها حصة مباشرة.

وقالوا أيضًا إن أربعة من مجلس إدارة TikTok Global المكون من خمسة أعضاء سيكونون أمريكيين، وقد اعترض المؤلف المجهول لصحيفة Global Times على وجود مقعد واحد فقط في مجلس الإدارة مخصص لمواطن صيني، بالإضافة إلى إدراج "مدير الأمن القومي" المعتمد من الولايات المتحدة في مجلس الإدارة.

كما شجبت الحاجة إلى قيام ByteDance بالكشف عن كود المصدر لشركة Oracle كجزء من دور الأخيرة "كشريك تقني موثوق به" وانتقدت احتمال قيام TikTok Global بحظر وصول الصين إلى تطبيقها، ولم يكن TikTok متاحًا في الصين أبدًا.

وقالت إن لديها أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 600 مليون مستخدم يوميًا في منصة Douyin الصينية، وتابعت الافتتاحية: "نظرًا لأن TikTok وDouyin يجب أن يكون لهما نفس كود المصدر، فهذا يعني أن الولايات المتحدة يمكنها التعرف على عمليات Douyin".

وأضافت “إذا أصبحت إعادة تنظيم TikTok تحت التلاعب الأمريكي نموذجًا، فهذا يعني أنه بمجرد أن توسع أي شركة صينية ناجحة أعمالها إلى الولايات المتحدة وتصبح قادرة على المنافسة، ستستهدفها الولايات المتحدة وتتحول إلى شركة تسيطر عليها الولايات المتحدة عن طريق الخداع والإكراه، التي تخدم في النهاية المصالح الأمريكية فقط ".

وتضم شركة ByteDance التي تتخذ من بكين مقراً لها حاليًا مواطنان صينيان فقط في مجلس إدارتها المكون من خمسة أعضاء، بينما يدير الثلاثة الآخرون شركات مقرها الولايات المتحدة، وقالت ByteDance أيضًا إن قدرة Oracle على فحص كود مصدر TikTok قبل الاستثمار تشبه الحالات السابقة لشركات أمريكية مثل مايكروسوفت التي تشارك كود المصدر مع خبراء التكنولوجيا الصينيين.