ناسا تكشف عن برنامج هبوط أول امرأة على القمر في العام 2024

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ناسا تكشف برنامج هبوط أول امرأة على القمر
عرضت الوكالة نسخة محدثة لبرنامجها “Artemis” الخاص باستكشاف القمر، وأوضحت “ناسا”، في بيان، أنه سيتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل، ومن المتوقع تنفيذ المرحلة الأولى Artemis 1 عام 2021، حيث ستتمثل فى إرسال مركبة “Orion” عبر صاروخ من نوع “SLS” لتنفذ تحليقاً دون طيار حول القمر للتأكد من القدرات على ضمان ظروف الحياة وثبوت الاتصال.
وستكمن المرحلة الثانية Artemis 2 في تنفيذ رحلة مماثلة عام 2023 لكن مع طاقم رواد فضاء على متن المركبة، على أن يتم نزول رواد فضاء على القمر عام 2024 ضمن المرحلة الثالثة “Artemis 3″، وشددت “ناسا” في بيانها على أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تشمل هبوط أول امرأة في التاريخ على سطح الأرض.
وقال مدير ناسا جيم بريدنستين أن الوكالة عززت المزيد من خطط الاستكشاف الخاصة بها في الأشهر الأخيرة وواصلت تحسين ميزانيتها وبنيتها.
وأضاف بريدنستين في تصريح صحفي: “كل العناصر التي نحتاج إليها من أجل تنفيذ هبوط ناجح على القمر عام 2024 هي حالياً قيد التنفيذ، ونسير بشكل سريع نحو تحقيق هذا الهدف”.
وكانت ناسا أعلنت سابقاُ عن تأجبل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامجها حيث كان من المقرر أن تتما مبدئيا في 2020 و2022، لكن أُرجئتا، بسبب مماطلة فى إنتاج الصاروخ الحامل “SLS” جراء جائحة فيروس كورونا.
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