تكنولوجيا: vivo تعلن رسمياً عن هاتفي V20 Pro وvivo V20 بكاميرة أمامية بدقة 44 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً الآن عن هواتف V20 Pro وvivo V20، حيث تتميز هذه الإصدارات بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 44 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

هاتف vivo V20 Pro

يتميز هاتف vivo V20 Pro برقاقة معالج Snapdragon 765G، ونظام تشغيل Android 10 الذي يرتكز على واجهة Funtouch OS 11، كما يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يأتي هاتف vivo V20 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، أيضاً يأتي مستشعر البصمة مدمج أسفل الشاشة، كما تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية المزدوجة المميزة بمستشعر رئيسي بدقة 44 ميجا بيكسل والذي يدعم التركيز البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 105 درجة.

أيضاً يتميز تصميم vivo V20 Pro بطبقة AG زجاجية غير لامعة في الجهة الخلفية، والتي تدعم مقاومة الخدش، كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وتدعم أيضاً تصوير macro عند مسافة 2.5سم، وأخر monochrome بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تدعم كاميرة vivo V20 Pro ميزة التصوير الليلي في نمط Super Night، ونمط Tripod، إلى جانب نمط تصوير بالتركيز التلقائي المستمر مع الحركة، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بميزة Dual-View، وأيضاً تسجيل فيديو Portrait، وتسجيل فيديو يكاميرة السيلفي بالحركة البطيئة عند 240 إطار لكل ثانية.

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ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم شاحن بقدرة 33W، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية، أيضاً يضم الهاتف غرف حرارية وتبريد سائل، مع منفذ USB C، كما يدعم معايير Hi-Res في الصوتيات، أيضاً لا يضم هذا الإصدار مدخل 3.5مم للسماعات، إلا أنه يأتي بمحول USB C إلى 3.5مم في محتوى الصندوق.

هاتف vivo V20 Pro يتوفر بثلاثة من الألوان هم Sunset Melody، والأسود والأبيض، كما ينطلق للبيع بسعر 480 دولار على أن يتوفر بدءاً من 30 من سبتمبر في تايلند.

هاتف vivo V20

لم تكشف vivo عن تفاصيل هذا الإصدار كاملة، إلا أنها أكدت على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 720G، كما يأتي أيضاً بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر في الكاميرة الأمامية بدقة 44 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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