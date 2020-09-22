ظهور معلومات جديدة حول سماعات الرأس AirPods Studio القادمة من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فقد تردد أن شركة آبل تعمل على سماعات جديدة للرأس ستحمل إسم AirPods Studio على الأرجح. ما نعرفه حتى الآن هو أن هذه السماعات ستكون لاسلكية وبناءً على الصور المسربة، فإنها ستحتوي على أغطية أذن مستطيلة الشكل بدلاً من التصميم المستدير أو البيضاوي الذي نتوقع عادة رؤيته في سماعات الرأس.

الآن، وفقا لتغريدة جديدة من المسرب البارز

u1 for studio — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 20, 2020

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فيبدو أن سماعات الرأس القادمة AirPods Studio ستأتي أيضًا مع رقاقة Apple U1. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه الرقاقة من قبل، فقد تم إستخدامها لأول مرة في هواتف iPhone 11 التي تم إطلاقها في العام الماضي. هي تجلب تقنية Ultra Wideband إلى الجهاز والتي قيل بأنها أفضل من تقنية البلوتوث العادية لكونها أكثر دقة.

تم التكهن في البداية بأن شركة آبل قررت تبني تقنية Ultra Wideband من أجل ملحق التعقب AirTags الشبيه بـ Tile Tracker، ولكن التغريدة الجديدة تشير إلى أن لدى شركة آبل بالفعل خططًا أكبر. من الواضح أنها ستلعب دورًا كبيرًا في منظومة آبل الشاملة، على الرغم من أنه لا يمكن لأي شخص في الوقت الراهن تخمين الهدف النهائي لشركة آبل.

ومع ذلك، فيما يتعلق بالغرض من إستخدام Apple U1 في سماعات AirPods Studio، فقد تردد أنه يمكن إستخدامها لتحديد موضع سماعات الرأس على رأس المستخدم، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى معرفة أيهما السماعة اليمنى أو اليسرى. هذا مجرد مثال واحد ونحن على يقين من إمكانية وجود ميزات أخرى مرتبطة بها. يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن تكشف آبل عن المزيد من التفاصيل في حدث iPhone المقرر عقده في الشهر المقبل.