Realme تكشف رسميًا عن واجهة Realme UI 2.0، وتجلب معه العديد من التحسينات والميزات الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم أمس كان حافلاً بالنسبة لشركة Realme، فقد قامت الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن أربعة هواتف ذكية، أولهم هو Realme C17، متبوعًا بكل من Realme Narzo 20 و Realme Narzo 20A و Realme Narzo 20 Pro. وفي نفس الحدث أيضًا، قام الرئيس التنفيذي لشركة Realme، السيد Madhav Sheth بالحديث بالتفصيل عن الإصدار 2.0 من واجهة Realme UI.

ستستند هذه الواجهة الجديدة على نظام Android 11 وستركز على ثلاثة جوانب رئيسية تشمل الإبداع والتواصل الإجتماعي والإنتاجية. وفيما يخص الإبداع، فقد قررت شركة Realme في الواجهة الجديدة منح المستخدمين المزيد من الألوان للإختيار من بينها أثناء تخصيص الثيمات المتاحة بالفعل. وإلى جانب ذلك، قامت شركة Realme في الواجهة الجديدة بمنح ترقية غير مسبوقة لخاصية Always On Dispay من خلال منحها خمسة ثيمات مختلفة ومحرك خاص لأنماط فريدة. ومع ذلك، يبقى التحسين الأكثر إثارة للإهتمام هو عرض ثلاثة أنماط مختلفة لوضع Dark Mode بمستويات مختلفة من ” الظلامية “.

واجهة Realme UI 2.0 الجديدة ستمنح أيضًا لانشرات الطرف الثالث إمكانية الوصول إلى خيارات تخصيص الأيقونات الداخلية بالإضافة إلى تحسين شريط الإشعارات، مما يوفر التكامل المثالي.

وفيما يخص الجانب الإجتماعي، فقد قررت Realme التركيز على المشاركة والخصوصية. ونتيجة لذلك، فقد قامت الشركة بتزويد واجهتها الجديدة بخاصية Realme Share والتي ستسمح بنقل الملفات عبر WiFi بين جهازين، وقامت بتزويدها أيضًا بخاصية Dual Mode Music Share، والتي تعمل على نفس المبدأ، ولكن مع التركيز على المقاطع الصوتية.

Advertisements

هناك أيضًا ميزة Subtitle Stitching والتي يُمكن أن تكون وسيلة لمشاركة كلمات الأغاني بتنسيق ثابت لجميع الإعجابات وردود الأفعال على إنستاجرام. ومع ذلك، تبقى الميزة الأكثر أهمية هي Private Space، وهي عبارة عن درج لإخفاء جميع التطبيقات خلف رموز PIN. هناك أيضًا ميزة Invisible Door التي تملأ الحقول الفارغة للتطبيقات، وتجمع المعلومات الشخصية، وهناك أيضًا خيارات Security Shield للحماية، مثل Pseudo Site Blocking و Harassment Call Blocking.





وفيما يخص الإنتاجية، ستقفز الهواتف الذكية المُزودة بواجهة Realme UI 2.0 أخيرًا إلى عربة الرفاهية الرقمية، مع تطبيق Realme Digital Health. ستدعم أيضًا Floating Window، وهو وضع صورة في صورة، وسيكون هناك بعض التحسينات لسرعة التطبيقات بحيث ستُفتح الآن أسرع بنسبة 23.63 في المئة.

أول هاتف من شركة Realme سيحصل على واجهة Realme UI 2.0 الجديدة هو الهاتف Realme X50 Pro 5G. سيتم إطلاق هذا التحديث للمختبرين في أواخر شهر أكتوبر وسيتم عرض المزيد من التفاصيل حول كيفية الإنضمام للبرنامج التجريبي للشركة لإختبار التحديث على منتديات Realme يوم 24 سبتمبر. وبالنسبة للنسخة الرسمية والنهائية من التحديث، فسوف يتم إطلاقها وفقا لشركة Realme في أواخر شهر نوفمبر.