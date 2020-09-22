شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يسمح للأشخاص بالمطالبة بملكيتهم للصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيسمح فيس بوك للأشخاص بالتحكم بشكل أكبر فى الصور التى يمتلكونها وأين ينتهى بهم الأمر، ففى تحديث لمنصة إدارة الحقوق الخاصة بها، بدأت الشركة فى العمل مع شركاء معينين اليوم لمنحهم القدرة على المطالبة بملكية الصور ثم تعديل مكان ظهور تلك الصور عبر منصة فيس بوك، بما فى ذلك انستجرام، ولعل الهدف فى النهاية هو فتح هذه الميزة للجميع، كما هو الحال بالفعل مع حقوق الموسيقى والفيديو، لكن لم تقدم الشركة جدولًا زمنيًا بشأن الوقت الذى تأمل فيه فتح هذا الأمر على نطاق أوسع.

ولم يكشف فيس بوك عن شركائه، لكن هذا قد يعنى نظريًا أنه إذا قامت علامة تجارية على سبيل المثال مثل National Geographic بتحميل صورها إلى مدير حقوق فيس بوك، فيمكنها حينئذٍ مراقبة مكان ظهورها، كما هو الحال فى صفحات انستجرام للعلامات التجارية الأخرى.

ومن هناك، يمكن للشركة أن تختار السماح للصور بالبقاء، أو إصدار طلب إزالة، والذى يزيل المنشور المخالف تمامًا، أو استخدام حظر إقليمي، مما يعنى أن المنشور يبقى نشطًا ولكن لا يمكن عرضه فى المناطق التى تنطبق عليها حقوق الطبع والنشر الخاصة بالشركة.

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وقال Dave Axelgard، مدير المنتج لتجربة المبدعين والناشرين فى فيس بوك، فى تعليق على The Verge:"نريد أن نتأكد من أننا نفهم حالة الاستخدام جيدًا جدًا من تلك المجموعة من الشركاء الموثوق بهم قبل أن نوسع نطاقها لأنه، كما يمكنك أن تتخيل، أداة مثل هذه حساسة جدًا وأداة قوية جدًا، ويقول “نريد التأكد من أن لدينا حواجز حماية فى مكانها لضمان قدرة الأشخاص على استخدامه بأمان وبشكل صحيح".

وللمطالبة بحقوق الطبع والنشر، يقوم صاحب حقوق الصورة بتحميل ملف CSV إلى مدير الحقوق فى فيس بوك والذى يحتوى على جميع البيانات الوصفية للصورة، وسيحددون أيضًا مكان تطبيق حقوق الطبع والنشر ويمكنهم استبعاد مناطق معينة، وبمجرد أن يتحقق المدير من تطابق البيانات الوصفية والصورة، سيقوم بعد ذلك بمعالجة تلك الصورة ومراقبة مكان ظهورها.

وإذا حاول شخص آخر المطالبة بملكية الصورة نفسها، يمكن للطرفين الرجوع عدة مرات لمعارضة المطالبة، وسيقوم فيس بوك فى النهاية بتسليمها لمن قدمها أولاً، وإذا أرادوا بعد ذلك استئناف هذا القرار، فيمكنهم استخدام نماذج الإبلاغ عن IP الخاصة بـ فيس بوك.

ومن المحتمل أن يؤدى هذا التحديث إلى تغيير الطريقة التى يعمل بها انستجرام فى الوقت الحالى، حيث تشارك الحسابات غالبًا نفس الصورة وتضع علامة فقط على صاحب الحقوق الأصلى المفترض كائتمان، والآن يمكن لأصحاب الحقوق إزالة المنشور دون تأخير. فى النهاية، قد ينتهى الأمر بالمبدعين إلى الاستثمار فى التصوير الفوتوغرافى الخاص بهم أو إنشاء الصور لتجنب إزالة المنشورات.

ويقول أكسلجارد إنهم بدأوا بمجموعة صغيرة "لمعرفة المزيد ومعرفة الطريقة المناسبة لمعالجة حالات استخدام محددة مثل الميمات"، وجزء من عملية التعلم هذه يعنى تحديد مقدار التحرير الذى يمكن أن يحدث لصورة، مثل الميم، قبل أن تصبح مؤهلة "لتطابق" مع صورة صاحب الحقوق، ويتم تعديل الميمات، بالطبع، باستمرار، لذلك يحتاج فيس بوك إلى تحديد ما إذا كان سيسمح للأشخاص بإزالة تلك الميمات.