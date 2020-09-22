شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ألوان هاتف أيفون 12 برو.. منها الأحمر والأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث التسريبات عن الألوان المقدمة من أبل هذا العام لهاتف أبل أيفون 12 Pro، حيث ينطلق هذا الإصدار بألوان الأحمر والأزرق الداكن، من بين ألوان أخرى، وذلك حسب تقرير صادر عن GizChina نقلاً عن المحللين، ولم يكن هناك هاتف أيفون منتشرا باللون الأحمر منذ الإصدار الأحمر للمنتج من أيفون X، وبخلاف ذلك، كانت هناك إصدارات محدودة من أيفون XR و11 وSE 2020.

كما أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطط ابل لإطلاق اللون الأزرق navy لهاتف iPhone 12 Pro، كما رصد الهاتف فى صور ثلاثية الأبعاد باللون الأزرق، كما أشار أحد المحللين فى تقرير نشر مؤخراً إلى أن ابل ستقدم اللون الأزرق navy لساعتها الذكية Series 6 لتتوافق منتجات الشركة فى الألوان المتاحة.

ويأتى أيفون 11 باللون الأسود والأخضر والأرجوانى والأحمر والأبيض والأصفر بينما يأتى أيفون 11 Pro باللون الذهبى والفضى الرمادى والفضي، فيما يأتى الطراز المتطور، أيفون 11 Pro Max، باللون الذهبى، والأخضر اللامع، والرمادى الفلكى، والفضي.

كما ألمح تقرير صادر عن My Drivers أيضًا إلى الأسعار المحتملة لطرازات أيفون 12، ووفقًا للمطالبة فإن السعر المبدئ لطرازات أيفون 12 سيكون أرخص من سعر البداية لسلسلة أيفون 11، ووفقًا للتقرير، من المتوقع إطلاق أيفون 12 بسعر 649 دولارًا، وهو أقل من سعر أيفون 11 الذى تم إطلاقه - 699 دولارًا.

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ووفقًا للتقرير، قد تطلق أبل 4 طرز فى سلسلة أيفون 12، وهم iPhone 12، وiPhone 12 Max، وiPhone 12 Pro وأيضاً هاتف iPhone 12 Pro Max، ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يأتى الهاتف الأول بشاشة OLED مقاس 5.4 بوصة وكاميرا خلفية مزدوجة، ويشاع أن الثانى يحتوى على شاشة مقاس 6.1 بوصة، ومن المفترض أن يتميز طراز أيفون 12 Pro بشاشة مقاس 6.1 بوصة وإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، بينما سيحتوى أيفون 12 Pro Max على شاشة مقاس 6.7 بوصة.

كما تدعم ابل سلسلة هواتف iPhone 12 هذا العام برقاقة معالج A14 Bionic التى قدمت مؤخراً فى جهاز iPad Air، كما تدعم الإصدارات الجديدة الاتصال بشبكات 5G هذا العام، ومن المتوقع أن تكون أسعار متغيرات أيفون الأربعة 699 دولارًا و749 دولارًا و999 دولارًا و1099 دولارًا على التوالي.

ولقد أشارت التسريبات أيضاً إلى أن ابل تتبنى تصميم هاتف iPhone 4 فى سلسلة iPhone 12 هذا العام بشكل خاص فى تصميم الإطار المربع فى الهاتف، كما تأتى سلسلة iPhone 12 بالتصميم المربع لوحدة الكاميرة الخلفية، مع اختلاف إعدادات الكاميرة، حيث تأتى إصدارات Pro بإعدادات ثلاثية فى الكاميرا.