تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إعداد واستخدام template فى Gmail

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إنشاء نموذج بريد إلكتروني "Template"
• اضغط فوق رمز الترس في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
• حدد "عرض جميع الإعدادات".
• افتح علامة التبويب "خيارات متقدمة".
• قم بالتمرير لأسفل إلى "النماذج" وحدد "تمكين".
• اضغط على "حفظ التغييرات" في أسفل القائمة.
• سيعيدك هذا إلى صندوق الوارد الخاص بك، واضغط فوق الزر "إنشاء".
• الآن، ابدأ في صياغة النموذج الخاص بك، وعندما تكون مستعدًا لحفظه، اضغط على النقاط الثلاث باتجاه الركن الأيمن السفلي من النافذة.
• حدد "template" من الخيارات.
• اضغط على "حفظ المسودة كنموذج".
• اضغط على "حفظ كنموذج جديد".
• اكتب اسمًا للنموذج الخاص بك في النافذة المنبثقة، فسيظهر هذا الاسم كسطر الموضوع في بريدك الإلكتروني، واضغط فوق "حفظ".
• إذا كنت ترغب في إجراء تغييرات على نموذج، يجب عليك الكتابة فوقه.
• انقر على "حفظ" في النافذة المنبثقة.
• اضغط فوق "إنشاء" لبدء رسالة جديدة.
• حدد النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى السفلية.
• افتح "Templates".
• اختر واحدا.
• سيظهر هذا النموذج الآن كرسالتك الجديدة ويمكنك تحريره قبل الإرسال.
• اضغط على "إرسال" عندما تكون جاهزًا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.