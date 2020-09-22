شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة التاكسى الجوى Volocopter تتعاون مع Schenker لنشر طائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة Volocopter الألمانية الناشئة فى مجال الطيران مع مجموعة الخدمات اللوجستية DB Schenker لنشر طائراتها بدون طيار الثقيلة، فى مشروع سيجمع تجربة طيران عملية حيوية قبل دخول خدمة سيارات الأجرة الجوية الخدمة، حيث تعد Volocopter هى واحدة من أسطول من الشركات الناشئة التى تعمل على تطوير طائرات تعمل بالبطاريات، ومع حصولها على الشهادة الكاملة للتاكسى الجوى الذى لا يزال على بعد بضع سنوات، فإنها تريد تشغيل VoloDrone فى وقت أقرب.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيمكن للطائرة بدون طيار التى يتم التحكم فيها عن بعد أن ترفع حمولة تصل إلى 200 كيلوجرام، ويبلغ مداها 40 كيلومترًا، مما يجعلها مثالية لوظائف مثل توصيل الأدوية إلى المستشفى أو إنزال المكونات فى المصنع، وقال فلوريان رويتر الرئيس التنفيذى لشركة فولوكوبتر فى مقابلة "إن الفرصة اللوجستية فى السوق الحضرية كبيرة مثل سوق الركاب".

وعلى الرغم من حصول عملاق التجارة الإلكترونية أمازون وآخرون على موافقة الولايات المتحدة لاختبار شحنات الطائرات بدون طيار للعملاء، فإن شراكة فولوكوبتر وشينكر تهدف إلى التواصل بين الشركات،

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وقد اختارت شنكر فولوكوبتر بعد أن دعمت جولة التمويل البالغة 87 مليون يورو (103 مليون دولار) للشركة الناشئة البالغة من العمر تسع سنوات فى فبراير، وفى المجموع، جمعت شركة Volocopterحوالى 122 مليون يورو من المستثمرين، وقال يوشين ثيويس الرئيس التنفيذى لشركة شنكر: "الطائرات بدون طيار هى تقنية ستسمح لنا بإعادة التفكير فى سلاسل التوريد للخدمات اللوجستية للمدينة". "هدفنا المشترك هو الحصول على قضية إثبات تجارية وتشغيلها فى عام 2021."

وقد بدأت شركة Volocopter لتوها فى بيع تذاكر الطيران على تاكسيها الجوى VoloCity، بسعر 300 يورو لمدة 15 دقيقة، ومع ذلك، على الرغم من أن الطائرة الموجهة قد اجتازت خطواتها فى الرحلات الجوية التجريبية، إلا أنه سيتعين على المشجعين الانتظار حتى تدخل الخدمة التجارية.

ومن المتوقع الحصول على شهادة كاملة من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبى (EASA) للتاكسى الجوى VoloCity المكون من 18 دوارًا فى نهاية عام 2022. وقالت رويتر إن VoloDrone، بتصميم مماثل، يجب أن يتبع فى عام 2023، وسيكون من الممكن تقديم طلب عاجلاً للحصول على تصاريح طيران VoloDrone على أساس كل حالة على حدة - وهى مهمة يمكن بسهولة التعامل معها من قبل موظفى Schenker من خلال التدريب الأساسى على جهاز محاكاة.

وقال رويتر: "أى موظف فى شركة شنكر فى مركز توزيع سيكون قادرًا على تشغيل هذا". "سيكون أمرًا شائعًا مثل امتلاك رخصة قيادة."