شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستحوذ على ZeniMax المالكة لـ Doom مقابل 7.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مايكروسوفت أنها ستستحوذ على ZeniMax Media مقابل 7.5 مليار دولار نقدًا، مما يعزز عروض ألعاب الفيديو على Xbox مع الاستوديو وراء عناوين مثل Fallout وDoom reboot، حيث تعد ZeniMax هى الشركة الأم لشركة Bethesda Softworks، التى طورت أيضًا نجاحات مثل The Elder Scrolls وWolfenstein وDishonored.

وتأتى الصفقة بعد أكثر من أسبوع من محاولة مايكروسوفت الفاشلة لشراء أصول تطبيق الفيديو القصير TikTok فى الولايات المتحدة، وقد قامت TikTok حاليًا بتنظيم الصفقة كشراكة مع Oracle وWalmart بدلاً من البيع المباشر.

وقالت مايكروسوفت إنها تخطط لإدخال ألعاب Bethesda المستقبلية فى خدمة الاشتراك الشهري لـ Xbox Game Pass عند إطلاقها على Xbox أو الكمبيوتر الشخصي، وأضافت مايكروسوفت أن بطاقة اللعبة تضم الآن أكثر من 15 مليون مشترك، وقالت مايكروسوفت إن هيكل وقيادة بيثيسدا سيظلان فى مكانهما.

وقد تمزق الألعاب بسبب الطلب من المستخدمين العالقين فى المنزل خلال جائحة COVID-19 وقد وضعت مايكروسوفت ثقتها فى تقديم العديد من الطرق للمستخدمين للعب عبر خدماتها السحابية ووحدات التحكم الخاصة بها فى نقاط أسعار مختلفة، وقالت مايكروسوفت إن صفقة ZeniMax ستغلق فى النصف الثانى من السنة المالية 2021، وسيكون لها تأثير ضئيل على الدخل التشغيلى المعدل فى السنتين الماليتين 2021 و2022.