شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على العوالم الأربعة المحتملة للحياة الفضائية فى النظام الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي المحيط الحيوي للأرض على جميع المكونات المعروفة الضرورية للحياة كما نعرفها، وهي: الماء السائل، مصدر واحد على الأقل للطاقة، وقائمة بالعناصر والجزيئات المفيدة بيولوجيًا، ولكن الاكتشاف الأخير للفوسفين الذي يُحتمل أن يكون حيويًا في سحب كوكب الزهرة يذكرنا بأن بعض هذه المكونات على الأقل موجودة في أماكن أخرى من النظام الشمسي أيضًا، وبالتالي السؤال هنا ما هي أكثر هذه المواقع الواعدة الأخرى للحياة خارج الأرض؟



كوكب المريخ كوكب المريخ وفقا لما ذكره موقع "phys"، فإن المريخ هو أحد أكثر العوالم شبيهة بالأرض في النظام الشمسي، ولديها أغطية جليدية قطبية تتوسع وتتقلص مع الفصول، ومجموعة كبيرة من السمات السطحية التي نحتتها المياه خلال تاريخ الكوكب، ويعد اكتشاف بحيرة أسفل الغطاء الجليدي القطبي الجنوبي والميثان في الغلاف الجوي للمريخ أمرا مهما يؤهله لأن يكون مرشحًا مثيرًا للحياة الفضائية.

ويعد الميثان مهم لأنه يمكن أن ينتج عن طريق العمليات البيولوجية. لكن المصدر الفعلي لغاز الميثان على سطح المريخ لم يعرف بعد.

ومن الممكن أن تكون الحياة قد اكتسبت مكانا لها في الماضى، بالنظر إلى الدليل على أن الكوكب كان يتمتع في يوم من الأيام ببيئة أكثر اعتدالًا، ولكن يتمتع المريخ اليوم بجو جاف رقيق للغاية يتألف بالكامل تقريبًا من ثاني أكسيد الكربون، وهذا يوفر حماية ضئيلة من الإشعاع الشمسي والكوني.

ولكن إذا تمكن المريخ من الاحتفاظ ببعض احتياطيات المياه تحت سطحه ، فليس من المستحيل أن تظل الحياة قائمة. قمر أوروبا اكتشف جاليليو جاليلي أوروبا في عام 1610 ، إلى جانب أقمار المشتري الثلاثة الأكبر حجمًا، فإنه أصغر قليلاً من قمر الأرض ويدور حول عملاق الغاز على مسافة حوالي 670 ألف كيلومتر مرة كل 3.5 أيام.

ويتعرض أوروبا للضغط والتمدد باستمرار من خلال حقول الجاذبية المتنافسة لكوكب المشتري وأقمار جاليليو الأخرى، وهي عملية تُعرف باسم انثناء المد والجزر.

يُعتقد أن القمر هو عالم نشط جيولوجيًا، مثل الأرض، لأن انثناء المد والجزر القوي يسخن باطنه الصخري والمعدني ويبقيه ذائبًا جزئيًا.

Advertisements

كما أن سطح أوروبا هو مساحة شاسعة من الجليد المائي، ويعتقد العديد من العلماء أن تحت السطح المتجمد توجد طبقة من المياه السائلة بمثابة محيط عالمي تمنعه الحرارة من الانثناء، والتي قد يزيد عمقها عن 100 كيلومتر.



قمر إنسيلادوس قمر إنسيلادوس يعد إنسيلادوس مثل أوروبا، فهو قمر مغطى بالجليد مع محيط جوفي من الماء السائل، كما يدور إنسيلادوس حول زحل ولفت انتباه العلماء لأول مرة إلى عالم يحتمل أن يسكنه بعد الاكتشاف المفاجئ للسخانات الضخمة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

تهرب هذه النفاثات من الماء من الشقوق الكبيرة على السطح، ونظراً لحقل الجاذبية الضعيف للقمر إنسيلادوس، فإنها تنفث في الفضاء، فهى تعد دليل واضح على وجود مخزن تحت الأرض للمياه السائلة.

ولم يتم اكتشاف المياه في هذه السخانات فحسب، بل تم أيضًا اكتشاف مجموعة من الجزيئات العضوية، والأهم من ذلك، حبيبات صغيرة من جزيئات السيليكات الصخرية التي لا يمكن أن توجد إلا إذا كانت مياه المحيط تحت السطحية على اتصال مع قاع المحيط الصخري عند درجة حرارة تبلغ 90 درجة مئوية على الأقل.

وهذا دليل قوي جدًا على وجود فتحات حرارية مائية في قاع المحيط، مما يوفر الكيمياء اللازمة للحياة ومصادر الطاقة. قمر تيتان يعد تيتان هو أكبر قمر لكوكب زحل، وأيضا القمر الوحيد في النظام الشمسي الذي يتمتع بجو كبير، ويحتوي على ضباب برتقالي كثيف من الجزيئات العضوية المعقدة ونظام طقس الميثان بدلاً من الماء، ويكتمل بالأمطار الموسمية وفترات الجفاف والكثبان الرملية السطحية الناتجة عن الرياح.

يتكون الغلاف الجوي في الغالب من النيتروجين، وهو عنصر كيميائي مهم يستخدم في بناء البروتينات في جميع أشكال الحياة المعروفة.

كشفت أرصاد الرادار عن وجود أنهار وبحيرات من الميثان السائل والإيثان وربما وجود براكين جليدية تشبه البراكين التي تنفجر في الماء السائل بدلاً من الحمم البركانية.

ورغم درجة البرودة على هذا القمر الكبيرة، إلا أنه أثارت المواد الكيميائية الوفيرة المتوفرة على تيتان تكهنات بأن أشكال الحياة، التي يحتمل أن تكون ذات كيمياء مختلفة جوهريًا عن الكائنات الأرضية، يمكن أن توجد هناك.