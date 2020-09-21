شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة جاليليو للمشترى تنتهى "فى مثل هذا اليوم بالفضاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن هذا التاريخ الموافق 21 سبتمبر 2003 أي في مثل هذا اليوم منذ 17 عاما، كان من بين أهم تواريخ الفضاء، حيث انتهت مهمة جاليليو التابعة لوكالة ناسا إلى كوكب المشتري وأقماره، فبعد 14 عامًا من الاستكشاف، سقطت مركبة جاليليو الفضائية عمداً في كوكب المشتري وتفككت في الغلاف الجوي الكثيف للكوكب.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أطلقت مهمة جاليليو في عام 1989 من حجرة الحمولة لمكوك الفضاء أتلانتس، ووصلت إلى كوكب المشتري في عام 1995.

كانت أول مركبة فضائية تدور حول كوكب المشتري وأول مركبة ترسل مسبارًا إلى غلافه الجوي، حيث اكتشف دليلًا على وجود مياه مالحة تحت أسطح ثلاثة من أقمار المشتري، وهو أوروبا وجانيميد وكاليستو.

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كما تم وضعها في مسار تصادم مع كوكب المشتري عن قصد بسبب نفاد الوقود، حيث أرادت وكالة ناسا التأكد من أنها لن تؤثر على أي من أقمار المشتري التي يمكن أن تؤوي الحياة في محيطاتهم الجوفية.

وجدير بالذكر أن كوكب المشترى ليس له سطح صلب، ولكن قد يكون له نواة داخلية صلبة حول حجم الأرض، ولدى كوكب المشترى أيضًا حلقات، لكنها ضعيفة جدًا لدرجة أنها لا تظهر جيدًا، وهو عملاق الغاز، لأنه مكون فى الغالب من الهيدروجين والهيليوم، كما أن لديه جو سميك جدا.

وكانت زارت كوكب المشترى العديد من المركبات الفضائية والمدارات والمسبار الفضائى، مثل Pioneer 10 و11 وVoyager 1 و2 و Cassini وNew Horizons وJuno.