شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تمول بعثة لحماية الأرض من الكويكبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وكالة الفضاء الأوروبية أن تمنح فريقًا تقوده شركة «أوه إتش بي سستم إيه جي» الألمانية 153 مليون دولار، ليتولى التصميم والتصنيع والاختبار المتعلق ببعثة هيرا، التي ستسهم بها الوكالة في الدفاع الكوكبي الدولي.

ووفقا لما ذكره موقع "مرصد المستقبل"، ستُساند هذه البعثة بعثة وكالة ناسا «دارْت» (اختصار: اختبار إعادة توجيه الكويكبات الثنائية)، وستكون أول مسبار يستكشف نظامًا كُويكبيًّا ثنائيًّا، وهو نظام يُدعى ديديموس، من فئة لا نعلم عنها كثيرًا، مع أنها تمثل 15% من الكويكبات المعروفة.

ستنطلق بعثة دارت في يوليو/تموز 2021 للتأثير حركيًّا في أصغر الكويكبَين (المدعو ديمورفوس)، لينطلق بعدئذ مسبار بعثة هيرا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 ليجري استطلاعاته، على أمل أن يُحسِّن هذا فهم العلماء لطبيعة الكويكبات.

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وفوق هذا سيُطلق مسبار هيرا إلى الفضاء العميق أول مجموعة أوروبية من أقمار كيوب سات الاصطناعية الصغيرة، لدراسة الكويكبات من كثب.

سيقع التأثير الحركي في ديمورفوس في سبتمبر/أيلول 2022 وفق تقدير وكالة الفضاء الأوروبية، فيُغير مساره حول ديديموس، ويُحدث فوهة ضخمة؛ قبل أن تصل بعثة هيرا أخيرًا إلى النظام بنهاية 2026 لدراسته في ستة أشهر على الأقل.

جدير بالذكر أن بعثة هيرا سيشارك فيها 17 من الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، لكن القيادة ستكون لألمانيا، بإشرافها على التصميم وكاميرات الملاحة الأساسية والخزانات والدواسر والهوائيات وغير هذا.