تكنولوجيا: Oppo تطلق نموذج ECG من ساعة Oppo Watch الذكية للأسواق العالمية في 24 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo على خططها اليوم لإطلاق ساعة Oppo Watch ECG الذكية في الأسواق العالمية في 24 من شهر سبتمبر الجاري.

كانت شركة Oppo قد قدمت ساعتها الذكية للمرة الأولى في السوق الصيني خلال شهر مارس، ومن ثم أطلقت الساعة الذكية للأسواق العالمية دون ميزة مستشعر تخطيط القلب ECG، واليوم تحدد الشركة موعد لإطلاق هذا النموذج للأسواق العالمية.

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أيضاً ستبدأ Oppo خلال الفترة القادمة في الحصول على شهادات توثيق وإعتماد هذه الميزة في البلدان المختلفة، للتصريح لبيع هذا النموذج بعد الإعتماد الرسمي، وهو نفس الإجراء المتبع مع ساعات ابل وساعة Galaxy Watch3 من سامسونج، حيث يتم تشغيل الميزة في عدد محدود من البلدان التي تدعم الميزة بالفعل.

ولقد أشارت Oppo إلى أن إصدار ECG من ساعتها الذكية قد حصل بالفعل على شهادة FDA في الولايات المتحدة، حيث تؤكد Oppo على أنها بداية جيدة بشكل خاص مع تأخر ابل وسامسونج في الحصول على إعتماد FDA في الولايات المتحدة للإصدارات الخاصة بهم، حيث إستغرقت سامسونج وابل بضعة أشهر للحصول على هذه الشهادة.

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