تكنولوجيا: Amazon يؤكد على موعد الإعلان الرسمي عن OnePlus 8T في 14 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد موقع Amazon India اليوم على موعد حدث OnePlus 8T في 14 من أكتوبر، وهو نفس الموعد الذي أشارت إليه التسريبات التي نشرت مؤخراً.

أشارت بعض التسريبات التي نشرت خلال الأسبوع الماضي إلى خطط وان بلس للإعلان الرسمي عن OnePlus 8T في حدث يعقد في 14 من أكتوبر، واليوم يؤكد موقع Amazon India على هذا الموعد، كما يقدم تفاصيل حول الذاكرة العشوائية في هذا الإصدار.

ولقد كشف موقع أمازون عن إختبار OnePlus لصفحتها الخاصة بالحدث، والشروط والأحكام الخاصة بالمشاركة في هذا الحدث، كما أوضحت الصفحة يوم 14 من أكتوبر كموعد نهائي للمشاركة في الحدث، أيضاً توضح الصفحة معلومات عن الذاكرة العشوائية لهذا الإصدار الذي ينطلق بذاكرة 8 جيجا بايت رام.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن مازالت تتجه إلى أن وان بلس ستقدم إصدار واحد فقط هذا العام من سلسلة T، لذا لن تكشف الشركة هذا العام عن إصدار Pro، بينما يأتي هاتف OnePlus 8T بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، كما يتميز بتصميم ثقب الشاشة بنفس تصميم OnePlus 8، والذي يضم مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

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أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف OnePlus 8T معدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الخلفية في وحدة مستطيلة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

كما تقدم وان بلس هاتف OnePlus 8T بقدرة بطارية 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ومن المتوقع أن تكشف وان بلس خلال الحدث المرتقب عن سماعتها اللاسلكية OnePlus Buds Z.

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