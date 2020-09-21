تكنولوجيا: صورة تكشف عن خطط شاومي لإطلاق سلسلة Mi 10T في تايلاند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Mi 10T في الأسواق العالمية قريباً، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن خطط شاومي للإعلان الرسمي عن السلسلة الجديدة في تايلند.

ولقد ظهرت صورة تم التقاطها في متجر (Mi Home Store) في تايلاند والتي تم نشرها على تويتر بواسطة Sudhanshu Ambhore، وتكشف الصورة عن شاشة كبيرة بها مجموعة Mi 10T.

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تؤكد الصورة على تصميم الهواتف وأيضًا دعم 5G، وكما يبدو، سيأتي كل من Mi 10T / Mi 10T Pro بشاشة مسطحة مع ثقب في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة. يمكننا أيضًا أن نرى أن الهاتف يحتوي على أربع كاميرات خلفية وسيتوفر باللونين الأسود والأبيض.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Mi 10T يأتي برقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، كما يأتي إصدار pro بمعالج Snapdragon 865 بشاشة AMOLED، ومعدل تحديث مرتفع في الشاشة، إلى جانب مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

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