تكنولوجيا: تسريب ورقة المواصفات الكاملة لـ Vivo V20 SE قبل أيام من إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo منذ أسبوعين تقريباً عن خططها لإطلاق هاتفًا ذكيًا جديدًا يعرف ب Vivo V20 SE في 24 سبتمبر. وقبل الإطلاق، تم تسريب المواصفات الكاملة للهاتف.

تم نشر المواصفات على تويتر بواسطة (@ Sudhanshu1414) وكذلك أيضًا عروض الهاتف. وفقًا لذلك، سيحتوي Vivo V20 SE على شاشة FHD+ من نوع AMOLED بحجم 6.44 بها نتوء قطرة الماء، وتأتي الشاشة بطبقة من Gorilla Glass 3.

يوجد داخل الهاتف معالج Snapdragon 665 و 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من التخزين، كما انه يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية (كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل + كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل + مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. ومن الأمام، ستجد كاميرا بدقة 32 ميجابكسل. كما يقول التسريب إن الهاتف قادر على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

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وسيأتي الهاتف ببطارية بسعة 4100 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع 33W FlashCharge عبر USB-C. يوجد أيضًا دعم لتوسيع التخزين عبر منفذ USB-C.

يعمل Vivo V20 SE على تشغيل FunTouch OS 11 استنادًا إلى Android 10. ويحتوي الهاتف أيضًا على مستشعر لبصمات الأصابع، ويزن 171 جرامًا، ويبلغ سمكه 7.83 ملم. وسيكون متاحًا باللونين الأزرق والأسود عند إطلاقه يوم الخميس.

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