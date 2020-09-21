تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف RENO 4 SE في السوق الصيني بسعر يبدأ من 369 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo في السوق الصيني اليوم عن هاتف RENO 4 SE الذي ينطلق بميزة دعم شبكات 5G، ويأتي بمعالج Dimensity 720، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما ينطلق بسعر يبدأ من 369 دولار.

تقدم Oppo هاتف RENO 4 SE بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، بجودة عرض FHD بلس، كما يتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية التي تأتي بمستشعر 32 ميجا بيكسل يدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.

ينطلق هاتف RENO 4 SE بمعالج Dimensity 720 الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية، كما يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 7.2 الذكية.

ويضم هاتف OPPO Reno 4 SE إعدادات كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، والذي يأتي بقدرة على إنتاج صور تحاكي مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل من خلال خوارزمية فائقة الجودة في التصوير، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة 119 درجة مع تصحيح التشويه عند 109 درجة، كما يتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro لدعم تصوير عند 4سم.

وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع نمط تجميل بتقنية الذكاء الإصطناعي يعمل على إدراك الإضاءة المحيطة، وضبط نغمات الألوان، كما يقدم معلومات عن الإضاءة الخلفية، ويدعم ضبط درجة لون البشرة بشكل مستقل، وإبتكار لون طبيعي للبشرة، وسطوع مناسب، مع برنامج ذكي لمعالجة الصور باللون الأبيض والأسود، مع تباين قوي.

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أيضاً من بين المميزات المقدمة في كاميرة OPPO Reno 4 SE في التصوير الليلي عبر ميزة s ‘Night scene light spot portrait’، مع تقنية الذكاء الإصطناعي لتصوير مشاهد ليلية فائقة الوضوح وذلك بدعم من تقنية LowLight-HDR التي تعمل إضافة تحسينات للصورة، مع خوارزمية blur بطبقات ثلاثية.

ويمكن للمميزات السابقة أن تدعم المستخدم في تصوير portrait بمؤثرات إضاءة نيون في الليل، كما تعمل ‘AI Super Clear Night Scene’ على خفض الضوضاء من خلال تعدد الإطارات، وتعمل تقنية HDR على خفض الضوضاء وتحسين النطاق الديناميكي في الصور.

من جانب أخر تقدم Oppo هاتف Reno 4 SE بتقنية الشحن السريع super flash بقدرة 65W، مع بطارية بقدرة 4300 mAh، حيث يمكن شحن الهاتف لمدة 10 دقائق للحصول على نسبة شحن 41%، بينما يمكن شحن الهاتف بشكل كامل خلال 37 دقيقة.

كما يتميز هاتف Reno 4 SE بسماكة 7.85مم، ويصل إلى وزن 169 جرام، أيضاً إستخدمت Oppo في تصميم Reno 4 SE تقنية الطلاء dip-dyeing والطلاء التدريجي لتحسين شفافية لون الطبقة الخارجية، مع ضبط سماكة الطلاء لدعم زيادة الإنعكاس، على أن يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هم الأبيض، والأزرق وأيضاً الأسود، كما يأتي أعلى نموذج للهاتف بسعر 414 دولار.

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