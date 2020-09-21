LG تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين LG K42 و LG K71

فاطمة أيت طالب - دبي - من دون الكثير من الضجة الإعلامية، قامت شركة LG اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفين إقتصاديين جديدين، ويتعلق الأمر هنا بكل من LG K42 و LG K71. وكما تلاحظون، فهذين الهاتفين ينتميان إلى تشكيلة LG K Series المعروفة بأسعار المنخفضة مقارنة مع التشكيلتين LG G Series و LG Velvet Series.

LG K42

وبالنسبة للهاتف LG K42، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.6 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C.

وعلاوة على ذلك، الهاتف LG K42 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية 8 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يحمل كذلك شهادة الصلابة العسكرية MIL-STD-810G، ويضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة LG الخاصة.

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عمومًا، الهاتف LG K42 الجديد سيكون متوفرًا باللونين الرمادي والأخضر في عدد من البلدان في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك غواتيمالا ونيكاراغوا وبنما وإكوادور وهندوراس والسلفادور وكوستاريكا.

LG K71

أما بالنسبة للهاتف LG K71، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.8 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C.

وعلاوة على ذلك، الهاتف LG K42 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع قلم ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة LG الخاصة.

عمومًا، الهاتف LG K71 الجديد سيكون متوفرًا باللونين الرمادي والأبيض في عدد من البلدان في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك غواتيمالا ونيكاراغوا وبنما وإكوادور وهندوراس والسلفادور وكوستاريكا.