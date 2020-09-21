OnePlus توضح سبب تأخرها في إطلاق التحديث للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أنه تم إطلاق الهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T قبل ثلاث سنوات، إلى أنه لم يتم إيقاف تدفق التحديثات لهذين الهاتفين حتى الآن. في الواقع، هناك تحديث كبير نسبيًا قادم إلى كلا الهاتفين، ولكن هناك تأخير من جانب OnePlus. والآن، قررت الشركة الصينية شرح سبب هذا التأخير في منتداها الرسمي.

علق رئيس المنتجات في شركة OnePlus على التأخير مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبيرة في وحدة الإتصال. وعلاوة على ذلك، ذكر أن شركة OnePlus غير قادرة على حل هذه المشكلة بنفسها، لذلك يجب عليها التواصل مع شركات الإتصالات والتعاون وإصلاح الأخطاء. الأولوية القصوى لفريق المنتجات في الوقت الراهن هو إصدار التحديث للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T في أقرب وقت ممكن.

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لسوء الحظ، على الرغم من ذلك، لا تستطيع شركة OnePlus تحديد إطار زمني نظرًا لوجود العديد من العوامل المعنية ولا يمكن لفريق المنتجات تحديد الموعد في الوقت الحالي.