تأكيد موعد إطلاق الهاتف OnePlus 8T من قبل متجر أمازون الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، حصلنا على إشاعة مفادها أن شركة OnePlus ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus 8T في اليوم 14 من شهر أكتوبر المقبل. الآن، تم تأكيد هذه الأنباء من قبل متجر أمازون الهند.

تجري شركة OnePlus حاليًا إختبارًا في صفحتها الخاصة على متجر أمازون والذي تمنح فيه للجميع فرصة الفوز بالهاتف OnePlus 8T. وفي هذه الصفحة، هناك صفحة فرعية سريعة للشروط والأحكام تكشف أن 14 أكتوبر هو آخر موعد للمشاركة في المسابقة والتاريخ المحتمل لإطلاق الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، حصلنا أيضًا في نفس الصفحة على معلومة مفادها أن الهاتف OnePlus 8T سيضم 8GB من الذاكرة العشوائية على الأقل.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد ذكرت أنه من غير المحتمل أن تقوم شركة OnePlus بالكشف عن الهاتف OnePlus 8T Pro، وإنما ستكتفي هذا العام بالكشف عن الهاتف OnePlus 8T وحده. قد يكون ذلك بسبب أن الشركة أصدرت بالفعل هاتفها الذكي المتوسط OnePlus Nord، كما أنها تتطلع أيضًا إلى تقديم هاتف منخفض التكلفة يدعم تقنية 5G، لذا فهي تتطلع إلى تبسيط سلسلة هواتفها الذكية الرائدة، على الأقل في الوقت الراهن.

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وفي حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يأتي الهاتف OnePlus 8T مع شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع نفس المعالج Snapdragon 865 المستخدم في الهاتف OnePlus 8، على الرغم من أن هذا لا يتماشى مع بعض الشائعات السابقة التي ذكرت أن الهاتف OnePlus 8T سيصل في الواقع مع المعالج +Snapdragon 865.

بغض النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف OnePlus 8T سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن ذلك، فقد قيل أيضًا أن الهاتف OnePlus 8T سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 11 وبواجهة OxygenOS 11.