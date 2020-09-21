المحكمة ترفض حظر WeChat و TikTok في الولايات المتحدة، ودونالد ترامب يوافق على صفقة TikTok

فاطمة أيت طالب - دبي - تجنبت WeChat و TikTok الحظر الذي فرضته وزارة التجارة الأمريكية. كان من المفترض أن يدخل الحظر حيز التنفيذي يوم أمس الأحد، ولكن القاضية Laurel Beeler منعت هذا الحظر مشيرة إلى أنه يثير أسئلة جدية حول بعض القوانين الأمريكية.

كانت WeChat مهددة بإيقاف جميع عملياتها في الولايات المتحدة الأمركية بينما تم منح TikTok فترة سماح لمنح شركة ByteDance المالكة للتطبيق بعض الوقت للتفاوض مع الشركات الأمريكية بشأن صفقة من شأنها أن تبدد مخاوف الأمن القومي التي تم الإستشهاد بها على أنها السبب الرئيسي للحظر.

بدت مثل هذه الصفقة مستحيلة يوم الجمعة الماضي، ولكنها عادة للحياة فجأة. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء شراكة جديدة تُدعى TikTok Global، والتي ستكون بمثابة تعاون بين ByteDance والشركتين الأمريكيتين Oracle التي ستحصل على 12.5 في المئة من الأسهم، وشركة Walmart التي ستحصل على 7.5 في المئة من الأسهم، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يترك للشركة الصينية 80 في المئة من الأسهم.

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سيكون أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة للشركة الجديدة من الأمريكيين. ستوفر Oracle خدمات سحابية آمنة بينما ستتعامل شركة Walmart مع أشياء مثل الإعلانات والمدفوعات والإستيفاء. مايكرسوفت خارج الموضوع.

ووفقا للبيان الصحفي من Walmart، فسوف تُطرح TikTok Global للإكتتاب العام في أقل من 12 شهرًا. سيتم إدراجها في البورصة الأمريكية، وهذا سيؤدي إلى رفع حصة الأمريكيين في الشركة. سيكون المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وستخلق حوالي 25000 منصب شغل.

صرحت شركة ByteDance بأنها لن تنقل تقنياتها وخوارزميتها إلى Oracle. ومع ذلك، سيتم السماح لشركة Oracle بفحص الشفرة المصدرية لتطبيق TikTok للتأكد من عدم وجود أي شيء مظلل وراء الكواليس.

ومع ذلك، لا تزال بعض التفاصيل غير واضحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الشركات المشاركة في TikTok Global قد وافقت على التبرع بمبلغ 5 مليارات دولار من أجل صندوق تعليم يعلم ” التاريخ الحقيقي لبلدنا “. ومع ذلك، لم تكن ByteDance على علم بأن صندوق التعليم هذا جزء من الصفقة. ومن المثير للاهتمام، أن TikTok Global ستكون مسؤولة عن الأموال وستكون هي من يقرر كيفية استثمارها.