الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme C17 مع شاشة 90Hz وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عن سلسلة هواتف Realme Narzo 20 Series، قامت شركة Realme كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme C17 ليكون بذلك العضو الأحدث في تشكيلة Realme C Series التي تستهدف ذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في الحصول على هواتف ذكية جيدة بأسعار معقولة.

الهاتف Realme C17 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460 بتردد 1.8Ghz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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الهاتف Realme C17 الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

هاتف Realme الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأخضر والأزرق، وسيُكلف ما يُعادل 190 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض الدفعة الأولى للبيع يوم 22 سبتمبر في بعض البلدان الأولى. للآسف، المعلومات المتعلقة بموعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.