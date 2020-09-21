فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة Realme اليوم حدثًا كبيرًا في آسيا، وهو الحدث الذي قامت فيه الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Realme Narzo 20 Series، وهي التشكيلة التي ضمت ثلاثة أعضاء وهي Realme Narzo 20 و Realme Narzo 20 Pro و Realme Narzo 20A. وعلى الرغم من أن هذه الهواتف الذكية الثلاثة تنتمي إلى نفس التشكيلة إلا أنها تتبنى تصاميم مختلفة، وخصوصًا على مستوى الواجهة الخلفية، ويمكنكم أدناه الإطلاع على التصميم والمواصفات التقنية الخاصة بكل هاتف. Realme Narzo 20A شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB

بطارية بسعة 5000mAh لا تدعم الشحن السريع

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

تاريخ الإطلاق : 30 سبتمبر

السعر : 115$ – 130$ Realme Narzo 20 شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G85

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو

بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

الألوان : الأزرق والفضي

تاريخ الإطلاق : 28 سبتمبر

السعر 145$ – 155$ Realme Narzo 20 Pro شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بدعم معدل التحديث 90Hz

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G95

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل

أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W

مستشعر بصمات الأصابع على الجانب

الألوان : الأزرق والأسود

تاريخ الإطلاق : 25 سبتمبر

السعر : 205$ – 230$

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر Realme تكشف النقاب رسميًا عن تشكيلة Realme Narzo 20 Series لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.