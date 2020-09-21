المعالج Exynos 1000 قد يكون أسرع من المعالج Snapdragon 875

فاطمة أيت طالب - دبي - نعم، نعلم أنه من السابق لأوانه تداول هذا النوع من الأخبار خاصة وأننا لا نتوقع وصول أولى هواتف سامسونج التي تعمل بالمعالج Exynos 1000 حتى شهر فبراير من العام المقبل، ولكن من المثير للإهتمام أن نسمع بأن شركة سامسونج قد تتفوق أخيرًا على أكبر منافس لها في العام 2021.

تأتي هذه المعلومات من منتدى كوري حيث تم نشر بعض نتائج إختبارات الأداء على منصة Geekbench. تم اختبار وحدتين من الهاتف Samsung Galaxy S21، واحدة منهما تضم المعالج Exynos 1000 والأخرى تضم المعالج Snapdragon 875. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا الهاتف Xiaomi Mi 11 الذي سيتم إطلاقه مع المعالج Snapdragon 875.

لم يتم نشر أي صور للشاشة، لذا يُجرى التعامل مع الكل بحذر. نتائج إختبار النواة الواحدة وإختبار النوى المتعددة كانت أعلى في حالة الهاتف المُزود بالمعالج Exynos 100 مقارنة مع نظيره المُزود بالمعالج Snapdragon 875. في إختبار النواة الواحدة، حقق المعالج Exynos 1000 1302 نقطة بينما حقق المعالج Snapdragon 875 نحو 1159 نقطة، وفي إختبار النوى المتعددة، حقق المعالج Exynos 1000 نحو 4250 نقطة بينما حقق المعالج Snapdragon 875 نحو 4090 نقطة.

أضاف المصدر أنه لا تزال هناك مشكلة في نواة Cortex X1 التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل شركة ARM، لذا قررت شركة سامسونج رفع ترددها وترك المعالج Snapdragon 875 خلفها. يمكنك القول بأن هذا تأكيد على أن كلا المعالجين سيستفيدان من نواة Cortex X1.

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ومع ذلك، من الواضح أن جميع الهواتف المشاركة في الاختبار هي نماذج أولية لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد ، لذا من المحتمل أن يرتفع أداء كلا المعالجين عند الإطلاق. ومع ذلك، ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها Exynos في المقدمة وحقيقة أن كلا المعالجين سيعتمدان على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر من سامسونج وسيستخدمان نفس البنية، فلن تكون مفاجأة إذا رفعت كلا الشركتين معايير المنافسة.