هاتف Xiaomi الأرخص مع كاميرا 108 ميغابكسل على مقربة من الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات في شهر يوليو الماضي لمحت إلى أن شركة Xiaomi تعمل على هاتفين إقتصاديين من شركة Xiaomi، واحد مُجهزة بكاميرا تمتاز بدقة 64 ميغابكسل، والآخر مُجهزة بكاميرا تمتاز بدقة 108 ميغابكسل، ولكن لم يتم تسريب أي شيء حولهما منذ ذلك الحين. الآن، كشف أحد المسربين البارزين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo عن الأسماء الرمزية لكلا الهاتفين إلى جانب الرقم النموذجي للهاتف المُزود بكاميرا 108 ميغابكسل.

يُعتقد أن الأسماء الرمزية هي Gauguin و Gauguin Pro مع كون الأخير هو الذي يحتوي على كاميرا 108 ميغابكسل، في حين سيستخدم الهاتف الأول كاميرا 64 ميغابكسل. نظرًا لأن الهاتف Gauguin Pro سيكون هو أرخص هاتف يضم المستشعر المذكور، فمن المحتمل أن نفترض بأن كلا الهاتفين سيندرجان تحت العلامة التجارية Redmi.

لم يتم الكشف عن بقية المواصفات التقنية بعد، ولكن يشير التسريب إلى أن موعد الإعلان الرسمي يقترب.