شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اضغط مرتين أو ثلاثة.. يعنى إيه ميزة back tap بنظام iOS 14؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح ميزة "الضغط الخلفي" أو "back tap" في تحديث iOS 14 الجديد لجهاز آيفون للمستخدمين التقاط لقطة شاشة فقط من خلال الضغط على الشاشة مرتين أو ثلاث مرات، وقد تم إطلاق تحديث أبل iOS 14 الجديد هذا الأسبوع ويمنح المستخدمين خيارًا لترقية إعداداتهم.

ما الضغط الخلفي على أيفون؟

يعد الضغط مرة أخرى على أيفون ميزة جديدة تأتي مع تحديث iOS 14، ويتيح للمستخدمين التقاط لقطة شاشة لشاشتهم الحالية من خلال الضغط على الشاشة مرتين أو ثلاث مرات، كما تتيح لك الميزة أيضًا التحكم في مستوى الصوت والتكبير والتمرير لأعلى ولأسفل.

أين يمكنني العثور على ميزة الضغط الخلفي؟

- لتمكين ميزة الضغط الخلفي ، يجب أولاً تحديث البرنامج إلى أحدث إصدار iOS 14.

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- بعد ذلك ستجد ميزة الضغط الخلفي ضمن الإعدادات، "إمكانية الوصول"، ثم "اللمس".

- سيكون هناك زر يقول "Back Tap" أثناء التمرير لأسفل.

- سيعطيك خيار "الضغط المزدوج" أو "الضغط الثلاثي" ، مما يعني أنه يمكنك الاختيار مرتين أو ثلاث مرات للنقر على الشاشة لالتقاط لقطة الشاشة.

- يمكنك أيضًا إيقاف تشغيله في أي وقت باتباع نفس الخطوات.

ما iOS 14؟

يُعرف برنامج أبل الرسمي على آيفون باسم iOS، وفي كل عام تقريبًا ، تُصدر أبل ترقية جديدة رئيسية لهذا البرنامج بميزات جديدة تمامًا، ويمكن العثور عليها ضمن الإعدادات و "عام" و "تحديث البرنامج".