شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ByteDance: تيك توك تابع لنا بموجب اتفاق مع دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة ByteDance الصينية إن الأعمال التجارية العالمية لـ TikTok ستصبح شركة تابعة لها، ويخالف ذلك تصريحات وول مارت وأوراكل خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنهما والمستثمرون الأمريكيون سيمتلكون غالبية تطبيق الفيديو بعد الاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب".

وقد وقع الرئيس الأمريكى ترامب على أمر تنفيذى فى 14 أغسطس يمنح ByteDance ما يصل إلى 90 يومًا لبيع TikTok، وسط مخاوف من إمكانية نقل البيانات الشخصية لما يصل إلى 100 مليون أمريكى يستخدمون التطبيق إلى حكومة الحزب الشيوعى الصيني، وقال يوم السبت إنه يؤيد اتفاقًا من حيث المبدأ من شأنه أن يسمح لـ TikTok بمواصلة العمل فى الولايات المتحدة.

وقد أعطت الحكومة الأمريكية الضوء الأخضر للشركة الصينية لبدء العمل ضمن الخطة الجديدة التى تشمل أوراكل ووالمارت وعدد من المستثمرين الأمريكيين من خلال تشكيل شركة باسم TikTok Global لتكون مسئولة عن عمليات التطبيق فى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

وقالت ByteDance اليوم الاثنين إنها ستمتلك 80٪ من TikTok Global، وهى شركة أمريكية تم إنشاؤها حديثًا وستمتلك معظم عمليات التطبيق فى جميع أنحاء العالم، وقد قالت Oracle وWalmart، اللتان اتفقتا على شراء حصص فى TikTok Global بنسبة 12.5٪ و7.5٪ على التوالى، يوم السبت أن ملكية غالبية TikTok ستكون فى أيدى الأمريكيين.

بينما قالت ByteDance فى بيانها يوم الإثنين إنها "شائعة" مفادها أن المستثمرين الأمريكيين سيكونون أغلبية مالكى TikTok Global وأن ByteDance سيفقد السيطرة على TikTok، وقد رفضت أوراكل التعليق على بيان ByteDance، بينما لم يستجب Walmart لطلب التعليق.

وقد سعت بعض المصادر القريبة من الصفقة إلى تسوية التناقض من خلال الإشارة إلى أن 41٪ من ByteDance مملوكة لمستثمرين أمريكيين، لذلك من خلال احتساب هذه الملكية غير المباشرة، ستكون TikTok Global مملوكة للأحزاب الأمريكية، وقال أحد المصادر إن الصفقة مع Oracle وWalmart تقدر TikTok Global بأكثر من 50 مليار دولار.

وقد أكدت TikTok أيضًا خططها للاكتتاب العام الأولى لـ TikTok Global، وقالت الشركة التى تتخذ من بكين مقراً لها إن مجلس إدارة TikTok Global سيضم مؤسس ByteDance Zhang Yiming بالإضافة إلى الرئيس التنفيذى لشركة Walmart دوج ماكميلون والمديرين الحاليين لشركة ByteDance، وامتنعت الشركة عن التعليق على من سيكون من بين أعضاء مجلس الإدارة.

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وقالت أوراكل وول مارت فى بيان مشترك يوم السبت إن أربعة من أعضاء مجالس الإدارة الخمسة سيكونون أمريكيين، وقال بايت دانس إن الخطة الحالية لـ TikTok Global لا تتضمن أى نقل للخوارزميات أو التقنيات، وستكون Oracle قادرة على فحص كود مصدر TikTok U.S.

وأضافت بايت دانس أن هذا يشبه قيام شركات أمريكية مثل Microsoft Corp بمشاركة كود المصدر الخاص بها مع خبراء التكنولوجيا الصينيين، وقالت Oracle وWalmart إن جميع تقنيات TikTok ستكون فى حوزة TikTok Global.

وقالت ByteDance أيضًا إن دفع 5 مليارات دولار للضرائب التى يُفترض أن تقوم TikTok Global بدفعها إلى وزارة الخزانة الأمريكية يعتمد على الدخل المقدر والضرائب الأخرى التى ستحتاج الشركة إلى دفعها على مدار السنوات القليلة المقبلة وليس لها علاقة بالصفقة التى تم التوصل إليها مع Oracle وول مارت.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية الصينية فى مقال افتتاحي نُشر يوم الأحد إن ByteDance يمتلك غالبية TikTok Global والخوارزميات يعنى أن ByteDance "ليس خارج اللعبة" وقد تجنب السيناريو الأسوأ.

وقال شين يى، الأستاذ بجامعة فودان، فى مقال منفصل نُشر فى جلوبال تايمز يوم الإثنين، إن موافقة ترامب على الصفقة "قد يُنظر إليها على أنها انعكاس للأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أغسطس" وأنه تم مساعدته. من خلال "جهد منسق" من قبل الحكومة الصينية وByteDance والقوات المحلية الأمريكية.