'سوني' تعتذر للجماهير بسبب 'بلايستيشن 5'

وكتب حساب "بلايستشن" الرسمي على موقع "تويتر": "لنكن صادقين، كان من الممكن أن تكون الطلبات المسبقة على "بلايستيشن 5" أكثر سلاسة، نحن حقا نعتذر عن ذلك".
وبدأت الطلبات المسبقة لمنصة الألعاب الجديدة "بلايستيشن 5" يوم الأربعاء الماضي، أي قبل يوم من إعلان "سوني" أن تجار التجزئة سيتلقون الطلبات، الأمر الذي أدى ذلك إلى التدافع، وقيام محلات كبرى مثل "والمارت" بفتح باب تلقي الطلبات على الجهاز بشكل عشوائي، حتى أن بعض الطلبات المسبقة اختفت بعد حوالي دقيقة.
وقالت "سوني" في اعتذارها للجمهور أن ستوفر المزيد من "بلايستيشن 5" خلال الأيام القليلة المقبلة، ووعدت بأن تجار التجزئة سيشاركون المزيد من التفاصيل، كما تعهدت الشركة أن ستوفر المزيد من الأجهزة حتى نهاية العام الحالي.
وبدأت منصة البيع الإلكترونية الأمريكية "أمازون" أيضا في تحذير عملائها من أن بعض الطلبات المسبقة على "بلايستيشن 5" قد تصل بعد يوم الإطلاق، وذلك على الأرجح لأن بائع التجزئة لا يعرف بالضبط عدد الوحدات التي سيحصل عليها.
ومن المقرر أن تطرح "سوني" جهازها الجديد للبيع في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، في عدد من الدول، منها اليابان وأمريكا، على أن تطرحها في باقي دول العالم بعد أسبوع واحد من هذا التاريخ.
ويأتي هذا الإعلان بخلاف تقارير سابقة، أشارت إلى أن "سوني" أجلت إطلاق "بلايستيشن 5" من يوليو/ تموز الماضي إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وكشفت التقارير عن عزم "سوني" إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "بلايستيشن 5" بحلول نهاية العام الجاري 2020، وأنها تستهدف الوصول بالتقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول مارس/ آذار 2021.
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