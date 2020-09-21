'سوني' تعتذر للجماهير بسبب 'بلايستيشن 5'

واعتذرت "سوني" لمستهلكيها من أن الطلبات المسبقة على الجهاز سادها حالة من الفوضى لكثرة الإقبال على شرائها وحجزها.

وكتب حساب "بلايستشن" الرسمي على موقع "تويتر": "لنكن صادقين، كان من الممكن أن تكون الطلبات المسبقة على "بلايستيشن 5" أكثر سلاسة، نحن حقا نعتذر عن ذلك".



وبدأت الطلبات المسبقة لمنصة الألعاب الجديدة "بلايستيشن 5" يوم الأربعاء الماضي، أي قبل يوم من إعلان "سوني" أن تجار التجزئة سيتلقون الطلبات، الأمر الذي أدى ذلك إلى التدافع، وقيام محلات كبرى مثل "والمارت" بفتح باب تلقي الطلبات على الجهاز بشكل عشوائي، حتى أن بعض الطلبات المسبقة اختفت بعد حوالي دقيقة.

وقالت "سوني" في اعتذارها للجمهور أن ستوفر المزيد من "بلايستيشن 5" خلال الأيام القليلة المقبلة، ووعدت بأن تجار التجزئة سيشاركون المزيد من التفاصيل، كما تعهدت الشركة أن ستوفر المزيد من الأجهزة حتى نهاية العام الحالي.

وبدأت منصة البيع الإلكترونية الأمريكية "أمازون" أيضا في تحذير عملائها من أن بعض الطلبات المسبقة على "بلايستيشن 5" قد تصل بعد يوم الإطلاق، وذلك على الأرجح لأن بائع التجزئة لا يعرف بالضبط عدد الوحدات التي سيحصل عليها.

Advertisements