تكنولوجيا: هل يتحول سطح القمر لقاعدة جديدة للجيش الأمريكى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار مسئولو سياسة الفضاء العسكرية الأمريكية، بشكل متزايد، إلى دور جديد فى حماية الأصول والمصالح الأمريكية فى الفضاء المحيط بكوكب القمر، وتمتد هذه العقيدة المتطورة إلى كوكب القمر ومحيطه الفضائي، بالنظر إلى برنامج Artemis التابع لناسا لاستكشاف القمر وخطط الشركات الأمريكية لاستكشاف واستخراج موارد القمر مثل جليد الماء، وفقا لما نشره موقع Live Science نقلًا عن تقرير الكاتب المخضرم ليونارد ديفيد، الذي نشره موقع ProfoundSpace الأمريكي.

وبحسب موقع العربية، استعرض ديفيد، وهو مؤلف كتاب "Moon Rush: The New Space Race"، في تقريره آراء خبراء الفضاء حول جدوى وإمكانية توسيع نطاق التكتيكات العسكرية لتشمل مجالا جديدا خارج مدار الكرة الأرضية، وما يتعلق بالعقيدة العسكرية المتطورة التي تعتمد على استراتيجيات الحرب الجوية والبرية والبحرية، وتتجه حاليًا إلى محيط الفضاء السحيق.





التحديات ونقاط التحولتم تسليط الضوء على الاهتمام العسكري الأمريكي بكوكب القمر والفضاء المحيط به في تقرير حديث بعنوان "حالة قاعدة الفضاء الصناعية 2020: حان وقت العمل للحفاظ على القيادة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية في الفضاء".

اعتمد تقرير يوليو 2020 على ورشة عمل افتراضية جمعت أكثر من 150 من قادة الفكر من الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية. تم تنظيم الاجتماع بواسطة هيئة New Space New Mexico ووحدة ابتكار الدفاع ومختبر أبحاث القوات الجوية AFRL وقوة الفضاء الأمريكية.

يوضح التقرير الموجز أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة ونقاط انعطاف في الحدود النهائية. فيما يتعلق بالفضاء القمري (الأرض - القمر) وكوكب القمر نفسه، حيث إن هناك حاجة للتحكم في "نقاط الاختناق" الحرجة.

"نظرًا لتوسع الأنشطة الفضائية إلى ما وراء المدار المتزامن مع الأرض، فإن الدولة الأولى التى تنشئ البنية التحتية للنقل والقدرات اللوجيستية التى تخدم المدار الأرضى المتزامن مع الأرض والفضاء القمرى ستتمتع بقدرة فائقة على ممارسة السيطرة على فضاء كوكب الأرض وبخاصة نقاط لاغرانج (وهي نقاط مستقرة جاذبيًا في الفضاء حيث يمكن للمسبارات "الوقوف بثبات"، وتبقى في مكانها دون الحاجة إلى استهلاك الكثير من الوقود) وموارد القمر".

السباق نحو القمر والأهم من ذلك، يلاحظ التقرير المنشور مؤخرًا أن الموارد القمرية - وخاصة الهيدروجين والأكسجين المشتقان من الجليد، والتي يمكن أن توفر دافعًا للمركبة الفضائية لتطبيقات الأمن المدني والتجاري والوطني - هي مفتاح الوصول لموارد الكويكبات والمريخ ، ولتمكين التنمية التجارية الفضائية الشاملة.

وذكر التقرير أن "سباق اليوم إلى القمر ليس له علاقة برفع الأعلام ووضع أول آثار للأقدام"، مشيرًا إلى أنه يستهدف "من الناحية الاستراتيجية، تحقيق الفوز في السباق بالثروة الهائلة من الموارد القمرية التي ستغذي الاقتصاد الفضائي الأكبر وتمكين الاستكشاف والاستيطان في المستقبل في النظام الشمسي".

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مفهوم الفوز أعلنت مديرية المركبات الفضائية التابعة لـ AFRL مؤخرًا عن مفاهيم فائزة في مسابقة لاتخاذ قرار بشأن المجموعة التالية من تجارب الطيران، وإحدى هذه التجارب هي تجربة في مجال الوعي بمجال الفضاء يتجاوز كوكب الأرض على طول الطريق إلى القمر. ويُطلق على هذا المفهوم الفائز اسم CHPS، وهو اختصار لنظام دوريات الطرق السريعة بين الأرض والقمر.

وقال ديفيد بويلر مدير برنامج المركبات الفضائية في AFRL: "إن اقتصاد الفضاء في القرن الحادي والعشرين يتوسع إلى ما وراء المدارات التقليدية إلى القمر مع الشركات التجارية التي تسعى إلى جني الموارد، وعودة ناسا ودول أخرى إلى القمر. وستتطلب هذه الزيادة في النشاط وعيًا أكبر بالمجال، وهو ما يحاول مفهوم CHPS معالجته".

إطلاق الطاقة الفضائية فيما قالت نامراتا جوسوامي، وهي محللة مستقلة متخصصة في سياسات الفضاء، إن "هناك بالفعل إعادة تصور للفضاء لتجاوز المدار الأرضي المنخفض (المدار الأرضي المنخفض) والانتقال إلى الفضاء القمري". وأضافت جواسوامي في تصريح لـ"بروفاوند سبيس" قائلة: إنه منذ الفترة التي كان يُنظر فيها إلى مكان ما أولاً في الفضاء، كان يُهدف إلى وضع علم للدولة أو نيابة عن البشرية على أنه الموقع الأمثل، ولكن اليوم يتغير خطاب الفضاء.

وقالت جوسوامي إنه من منظور حرب الفضاء، فقد أصبح يسيرًا أن يتم تعمية أو إتلاف قمر اصطناعي في المدار الأرضي المنخفض، دون أن يتم ملاحظته، في حين يكون من الصعب القيام بذلك على مستوى الفضاء القمري.

وشرحت جوسوامي: أن "البلدان بدأت في فهم هذا المنظور النقدي، خاصة بسبب الاعتماد المتزايد للحرب الحديثة على المدار الأرضي المنخفض والقيادة والتحكم الفضائي المدعوم من المدار الأرضي المنخفض".

ما تتوقعه جوسوامي هو أن إطلاق الطاقة الفضائية - من خلال الجهود المدنية والعسكرية والتجارية - سيتجاوز مجرد وجود الأقمار الاصطناعية ، والتكنولوجيا المضادة للأقمار الاصطناعية ومحطة الفضاء الدولية ليشمل التواجد في الوقت الفعلي على سطح القمر. وأضافت أنه "بمجرد تحقيق الوجود الدائم في الفضاء المحيط بالقمر في العقد القادم أو نحو ذلك، فإن مفكري الفضاء والقادة وقادة الفضاء العسكريين سيضطرون إلى تفسير هذا الواقع الجديد، سواء أحبوا ذلك أم لا".

ثقافة تتمحور حول الفضاء وقال ديفيد بورباخ، أستاذ شؤون الأمن القومي في الكلية الحربية البحرية بنيوبورت في رود آيلاند، إن هناك الكثير من الأنشطة الجارية والمخطط لها خارج توقعات البيئة العالمية، خاصة بالقرب من القمر أو على سطح كوكب القمر، لذلك فإنه من الطبيعي إلى حد ما أن يقوم الجيش الأمريكي بإعطاء مزيد من الاهتمام لتلك الرقعة الكبيرة من الفضاء.

وفي حديثه بصفته الشخصية، قال بروفيسور بورباخ إنه، من حيث المبدأ، يمكن أن تؤثر المركبات الفضائية الموجودة في الفضاء القمري على العديد من الأقمار الاصطناعية في مدارات الأرض المنخفضة، أو أن تكون ذات صلة بالعمليات العسكرية على الأرض. لذا فإن وجود المزيد من المركبات الفضائية غير الأمريكية في تلك المنطقة هو تغيير، وإن كان تغييرًا صغيرًا.

ومن هذا المنطلق، فإنه "من الناحية التنظيمية، كان الهدف الأساسي من إنشاء خدمة منفصلة "القوة الفضائية الأمريكية" هو صياغة ثقافة تتمحور حول الفضاء، ومن الطبيعي أن ترغب مؤسسة جديدة في اتخاذ خطوات لتمييز نفسها عن المؤسسة الأم ولإثبات أنها تقوم بنشاط بمهام جديدة ، وكنتيجة طبيعية ، تحتاج إلى موارد جديدة ".

وأضاف بروفيسور بورباخ أنه نظرًا للزيادة في مجموعة متنوعة من النشاط القمري من جانت عدة دول، "فليس من المستغرب أن ترغب منظمة عسكرية في أن تكون قادرة على معرفة ما يحدث في منطقة ذات صلة محتملة بمهمتها الأساسية".