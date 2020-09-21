شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يدير أكبر حملة معلومات تصويتية فى أمريكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قال مارك زوكربيرج:"غدًا هو اليوم الوطنى لتسجيل الناخبين - تذكير لاتخاذ الخطوة الأولى للتصويت والتأكد من سماع صوتك، هذا العام مع انتشار الوباء، من المهم أكثر من أى وقت مضى التأكد من أن الجميع يعرف كيفية الإدلاء بأصواتهم بأمان".

وأضاف زوكربيرج:" فى فيس بوك، ندير أكبر حملة معلومات تصويتية فى التاريخ الأمريكى، بهدف المساعدة فى تسجيل 4 ملايين ناخب مؤهل فى الولايات المتحدة، ونقدر أننا ساعدنا بالفعل 2.5 مليون شخص على التسجيل حتى الآن هذا العام بناءً على معدلات التحويل التى حسبناها من عدد قليل من الولايات التى عقدنا شراكة معها - ولكن لا يزال هناك المزيد للقيام به".

واستكمل زوكربيرج:"منذ نهاية الأسبوع الماضى، عرضنا معلومات حول كيفية التسجيل فى الجزء العلوى من تطبيقات فيس بوك وانستجرام وماسنجر، حيث تنقلك هذه الإشعارات مباشرةً إلى الصفحة ذات الصلة على موقع الويب الرسمى لولايتك أو إلى مؤسستنا الشريكة غير الحزبية إذا لم يكن تسجيل الناخبين عبر الإنترنت متاحًا فى ولايتك".

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وأوضح زوكربيرج أن هذه المعلومات الواردة من مركز معلومات التصويت، بما فى ذلك الحقائق حول التصويت والمعلومات المحدثة من سلطات الانتخابات بالولاية، ستظل فى صدارة تطبيقات فى سبوك كل يوم تقريبًا خلال الانتخابات، مشيرا إلى أنه حتى الآن، زار 39 مليون شخص مركز معلومات التصويت على Facebook وInstagram.

وأضاف زوكربيرج:"نبدأ اليوم حملة إعلانية وطنية تسمى "المزيد من الأسئلة، المزيد من الإجابات" - والتى تشجع الناس على التأكد من حصولهم على المعلومات التى يحتاجونها لضمان احتساب تصويتهم. سنعرض غدًا عرضًا خاصًا لمدة ساعة Vote-A-Thon 2020 على صفحة تطبيق فيس بوك التى تستضيفها Liza Koshy.

وسيغطى موضوعات مثل تسجيل الناخبين، والتصويت عن طريق البريد وتوظيف عاملي الاقتراع، وسيساعد فى تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة حول عملية التصويت، كما قلت من قبل، التصويت صوت، وفى الديمقراطية، التصويت هو الطريقة النهائية التى نحمل بها قادتنا المسؤولية ونتأكد من أن البلاد تسير فى الاتجاه الذى نريده. آمل أن تفكر فى التسجيل فى اليوم الوطنى لتسجيل الناخبين للتأكد من سماع صوتك.