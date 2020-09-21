شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" تطلق سلسلة "TikTalks" بمشاركة نخبة المبدعين ورواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بهدف التشجيع على الإبداع وتحفيز مستخدميها على الابتكار وتقديم محتوى خلاق، أعلنت منصة مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم "تيك توك"، عن اطلاقها سلسلة لمقاطع الفيديو تحت عنوان "TikTalks" التى تستضيف فيها نخبة من خبراء صناعة المحتوى ومختلف الصناعات الأخرى، هذا بالإضافة إلى قادة الرأى ورواد الأعمال من مختلف الأعمال والخلفيات والذين سيناقشون رحلتهم العملية وخبراتهم فى مختلف المجالات مع مستخدمى منصة "تيك توك".

تتضمن هذه المناقشات عدد من الموضوعات والمحاور منها "الإبداع والعقول الخلاقة" وذلك بالتعاون مع القائمين على المحتوى فى Peace Cake التى تقوم على المحتوى الإبداعى لرومانسية منسية وإمسك نفسك الترفيهية التى يتم عرضها على منصات التواصل الاجتماعية ويوتيوب، والذين تستضيفهم منصة "تيك توك" للحديث عن المحتوى الذى يقدمونه ونجاحهم فى صناعة فارق وتقديم الجديد، ومن بين هذا الفريق يشارك يحيى الصادى الذى يتحدث عن الإنتاج الشهير لرومانسية منسية على مواقع التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى أحمد صافى الذى يتحدث عن الإنتاج الموسيقى لرومانسية منسية، وذلك لكونهم من الأعضاء الرئيسيين فى الفريق الإبداعى لPeace Cake إلى جانب مروان إمام الذى يتحدث عن رحلته فى صناعة المحتوى من الكوميكس إلى البرامج وحازم راغب الذى بأهم الأفكار حول العصر الجديد لحس الفكاهة وإنتاج "إمسك نفسك" الذى يتم تقديمه على منصات الكترونية مختلفة.

وصرح هانى كامل مدير محتوى تيك توك بشمال أفريقيا "مهمتنا تركز على الالهام والتشجيع على الإبداع وتقديم محتوى يساعد فى نشر البهجة والأجواء الإيجابية، لذلك فإننا دائما ما نعمل على ابتكار طرق جديدة لإلهام مستخدمينا وتنمية قدراتهم ومواهبهم." وأضاف: "تهدف سلسلة TikTalks إلى تشجيع المجتمع على ملاحقة الاحلام والعمل على تحقيقها مثلما فعل الضيوف الذين يتحدثون عن قصص نجاحهم فى هذه الحلقات التى تتناول طرق تحويل الشغف من مجرد فكرة إلى واقع حيز التنفيذ. ونتمنى لهذه القصص أن تفتح مزيدا من الأبواب لصانعى المحتوى المبتدئين ليقدموا مزيد من المحتوى المبدع ومشاركته للحصول على فرصة عرض أعمالهم للجمهور."

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وقال كريم أبو جمرة، الرئيس التنفيذى لـ Peace Cake، وأكبر داعمى هذه المنصة "نجحت منصة "تيك توك" فى تغيير قواعد اللعبة وخلق المحتوى بإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة فى هذه الصناعة بمجرد امتلاك هاتف. بصفتنا شركة منتجة للمحتوى الجديد بشكل دائم، فإننا متحمسون للغاية لهذه الشراكة، كما أننا نتطلع إلى استكشاف الجيل الجديد لصانعى المحتوى."

كما ينضم إلى هذه السلسلة عدد من رواد الأعمال الناجحين فى مجالاتهم والذين سيناقشون أفكارهم عن الريادة وتحقيق الأهداف. وتتنوع بقية محاور السلسلة لتضم موضوعات تتعلق بالرياضة والتغذية واللايف ستايل ضمن محور "تحويل اللايف ستايل إلى تجارة".

تعمل منصة "تيك توك" على دعم صناع المحتوى والتشجيع على تقديم محتوى أكثر تفرد وتميز وتدعو مستخدميها للمشاركة فى مختلف الفعاليات وهذه السلسلة الجديدة من خلال ارسال تعليقاتهم وأفكارهم عن الموضوعات المطروحة بل ومشاركة قصصهم الملهمة ونصائح عن عملهم ومساهماتهم فى هذا المجال.