شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يابانيون يبتكرون مستحضرات تجميل فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الأخصائيون فى إحدى الشركات اليابانية العمل على إنتاج نماذج أولية من مستحضرات التجميل الفضائية، وذلك للعناية بالبشرة فى الفضاء، حيث قرر اليابانيون البدء في تصنيع مستحضرات التجميل الفضائية لتطور السياحة الفضائية في العالم بوتائر عالية، وقال ناطق باسم الشركة إن مشروع CosmoSkin الذى وضعه الخبراء Pola Orbis سينتج مستحضرات تجميل يستخدمها الإنسان فى ظروف انعدام الوزن والطقس الجاف.

وأضاف أن شركة All Nippon Airways اليابانية وافقت على تسليم Pola Orbis طائرات ذات ظروف مناسبة لاختبار منتجاتها، وقالت الشركة اليابانية إن السياح الفضائيين الأغنياء الذين يريدون الحفاظ على الراحة والمظهر الخارجي الممتاز سيكونون أول من سيستخدمون مستحضرات التجميل الجديدة.

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على جانب آخر قررت شركة التنقيب الفضائي الخاصة "أوريجين سبيس" القائمة في بكين إطلاق أول روبوتاتها نيو-1 المخصَّصة "للتنقيب الفضائي" في نوفمبر، على متن صاروخ من فئة لونج مارش، ومعلوم أن فكرة التنقيب عن الموارد الفضائية فكرة مثيرة للجدل، فعلماء كثيرون طالبوا بحماية النظام الشمسي من أمثال هذه الممارسات؛ لكن هذا لم يمنع القوى العظمى – وخصوصًا الصين والولايات المتحدة – من بحث سبل التنقيب .