تكنولوجيا: باحثون يابانيون يبتكرون مستحضرات تجميل فضائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الأخصائيون فى إحدى الشركات اليابانية العمل على إنتاج نماذج أولية من مستحضرات التجميل الفضائية، وذلك للعناية بالبشرة فى الفضاء، حيث قرر اليابانيون البدء في تصنيع مستحضرات التجميل الفضائية لتطور السياحة الفضائية في العالم بوتائر عالية، وقال ناطق باسم الشركة إن مشروع CosmoSkin الذى وضعه الخبراء Pola Orbis سينتج مستحضرات تجميل يستخدمها الإنسان فى ظروف انعدام الوزن والطقس الجاف.
وأضاف أن شركة All Nippon Airways اليابانية وافقت على تسليم Pola Orbis طائرات ذات ظروف مناسبة لاختبار منتجاتها، وقالت الشركة اليابانية إن السياح الفضائيين الأغنياء الذين يريدون الحفاظ على الراحة والمظهر الخارجي الممتاز سيكونون أول من سيستخدمون مستحضرات التجميل الجديدة.
ومن المقرر أيضًا إطلاق تلسكوب منفصل، يُدعى "يوانوانج-1" ويُلقب "هابل الصغير"، العام المقبل، لتحديد الأهداف المناسبة للتنقيب الفضائي.
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