تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين اليوم الاثنين، قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات إلى المدار، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى الصين، وذكر المركز - في بيان اليوم - أن القمر الصناعي هاييانغ -2 سي (HY-2C) تم إطلاقه على متن الصاروخ "لونج مارش -4 بي" الساعة 1:40 بعد الظهر (بتوقيت بكين)، فيما سيستخدم القمر لإجراء مراقبة عالية الدقة للبيئة البحرية. وكانت الصين، أطلقت الثلاثاء الماضى، بنجاح 9 أقمار صناعية إلى المدار المخطط لها، وذلك عن طريق الإطلاق البحري من البحر الأصفر، وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن الأقمار الصناعية التسعة التابعة لمجموعة "جيلين 1 قاوفن 03-1" انطلقت على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش -11"، فى أول عملية من نوعها، وذلك الساعة 9:23 صباحا (بتوقيت بكين).

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