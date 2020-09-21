شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفض قضية تشهير ضد تسلا من موظف سابق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض قاضٍ في ولاية نيفادا الأمريكية قضية تشهير من جانب موظف سابق فى شركة تسلا، ادعى أن الشركة نشرت شائعة كاذبة عنه بعد أن اعترف بتسريب معلومات الشركة الداخلية إلى أحد المراسلين فى عام 2018، فيما تناقش تسلا فى وثائق المحكمة بأن الموظف السابق مارتن تريب انتهك قوانين الأسرار التجارية وجرائم الكمبيوتر عندما أخبر مراسل بيزنس إنسايدر، أن تسلا كانت تهدر قدرًا كبيرًا من المواد الخام أثناء إنتاج مودل 3.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" حددت تسلا تريب كمصدر للمعلومات المسربة، والتى أكدها تريب لاحقًا، كما تم فصله، ورفع تسلا دعوى قضائية مدعيا أنه اخترق بشكل غير قانوني معلومات الشركة السرية والسرية التجارية.

أرسل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي تسلا لإخبارهم أن أحد الموظفين حاول تخريب عمليات الشركة.

Advertisements

وورد أن ماسك أرسل بريدًا إلكترونيًا لمراسل في صحيفة الجارديان يخبرهم أن أحد المرشدين قد اتصل بتسلا ليقول إن تريب قد يعود ويطلق النار على الناس في مصنع Nevada Gigafactory.

وقرر العمدة المحلي أن التهديد لم يكن حقيقياً، لكن تسلا أصدرت بيانًا صحفيًا التقطته العديد من وسائل الإعلام، لجأ تريب بسببه إلى مقاضاة شركة تسلا بتهمة التشهير.

لكن رفضت القاضية ميراندا دو دعوى التشهير المقدمة من تريب، لكنها رفضت رفض اتهام تسلا بأن تريب انتهك قانون جرائم الكمبيوتر فى نيفادا.

وكتبت دو: "كان على تريب واجب عدم الكشف عن معلومات Tesla السرية"، مضيفة أن تريب يعلم أنه غير مصرح له بمشاركة المعلومات مع أحد المراسلين، فإن تريب تصرف بتجاهل واعٍ لحقوق تسلا".