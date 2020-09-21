شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروس يشاهدون محطة الفضاء الدولية ليلا على مدار 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ممثل شركة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، عبر قناته فى "تيليجرام"، أن سكان روسيا سيتمكنون من مشاهدة محطة الفضاء الدولية فى سماء الليل، كل يوم من 20 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، موضحاً أن المحطة المحلقة فى السماء ستبدو من الأرض من حيث شدة السطوع، شبيهة بكوكب الزهرة.

وكل يوم ستحلق على مدى عدة دقائق، من الجنوب الغربى إلى الجنوب الشرقي، ولتحديد الوقت الذى يمكن فيه رؤية محطة الفضاء الدولية، قدمت "روس كوسموس" جدول مرور المحطة، وفى وقت سابق ذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن الخدمة الصحفية لـ"روس كوسموس"، أن سائحين فضائيين سيتوجهان إلى المحطة الفضائية الدولية نهاية عام 2021، ولا تزال هوية هذين الشخصين مجهولة، وسيتم الإعلان عنها مطلع العام المقبل.

على جانب آخر، تخطط شركة إنتاج أمريكية لإنتاج مسابقة برامج تلفزيون الواقع، حيث سيحصل الفائز على رحلة إلى محطة الفضاء الدولية باعتبارها الجائزة النهائية، حيث تعد الخطة طريقة جديدة للاستفادة من المركبات الفضائية البشرية الخاصة المطورة حديثًا، من SpaceX و Boeing، والتى تفتح طرقًا لرواد الفضاء غير الحكوميين للوصول إلى الفضاء.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تخطط شركة الإنتاج التى يطلق عليها اسم Space Hero Inc، لإنشاء مسابقة تلفزيونية تسمى Space Hero، والتى ستختار المتسابقين من جميع أنحاء العالم للتدرب على الفضاء فى تجربة واقعية.