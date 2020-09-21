تأكيد هاتف OnePlus 8T 5G قادم خلال هذا العام

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OnePlus 8T 5G هاتف منتظر بشكل كبير هذا العام فهو هاتف OnePlus المحسن القادم الذي سيحمل تحسينات كبيرة على هاتف OnePlus 8 الذي صدر في بداية العام. كالعادة فإننا نتوقع معالجًا اقوى هذه المرة. تحسينات من جانب الكاميرا. بعض الإضافات والتغييرات التي من شأنها تحسين تجربة الهاتف الذكي بشكل كبير. لذلك الآن بدأت تسريبات الهاتف الجديد بالإنتشار. لا يوحد لدينا ميعاد رسمي لإصدار الهاتف لكن شركة OnePlus بنفسها اكدت ان الهاتف سيصدر هذا العام. لذلك سننقل لك ما نعرفه في هذا الخبر.

ماذا نعرف؟

لا يوجد ميعاد رسمي لإطلاق OnePlus 8T 5G بعد

الشرركة اكدت على وجود الهاتف بالفعل وانها تعمل عليه

هناك اخبار انه سيصدر في الهند يوم 14 اكتوبر القادم

مواصفات OnePlus 8T 5G

المعالج Qualcomm Snapdragon 865 Plus الشاشة بحجم 6.55 بوصة من نوع Fluid AMOLED بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الثانية Ultrawide بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 Advertisements الثالثة Macro بدقة 5MP وفتحة عدسة f/2.4 الرابعة حساس عمق بدقة 2MP وفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP البطارية بسعة 4500mah داعمة للشحن السريع بقدرة 65Watt

توقعاتنا عن OnePlus 8T 5G

لا شئ جديد في الهاتف بل اني اراه محبطًا بعض الشئ حيث انه لايقدم ما قد نتوقع تقديمه من هاتف رائد بحق. اسعار OnePlus ترتفع. و مع هذا الإرتفاع في الأسعار لا يقابله فروقات كبيرة في المواصفات كما كنا نعتاد. ولكن هذه المرة في المواصفات المسربة لا يوجد مقاومة للماء و للغبار لا يوجد شحن لاسلكي الشاشة بدقة FHD+ فقط. حتى الكاميرات ليست مبشرة فهي تركيبة كاميرات تقليدية جدًا من 4 كاميرات منها كاميرتي Macro و Depth. لماذا؟

تأكيد الهاتف

هل OnePlus 8T 5G سيكون سيئًا؟

لا ليس سيئًا جدًا هو لازال بأقوى معالج للهواتف المحمولة الآن هو Snapdragon 865 plus الذي تصل سرعته الى 3.1GHz لكنه فقط ليس بأفضل الأحوال من ناحية الكاميرات. في نفس الوقت سرعة شحنه المرتفعة 65Watt جيدة. ولكن في نفس الوقت البطارية غير مميزة بسعة 4500mah فقط. خلطة الهاتف غير منطقية غير طبيعية المواصفات مرتفعة في نقاط و منخفضة في نقاط اخرى و السعر سيكون عاملًا مهمًا فان ارتفع السعر بشكل كبير نسبيًا فالهاتف سيعاني في السوق. لكن كل هذه تسريبات انا انتظر الإعلان النهائي الرسمي للحكم على الهواتف

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